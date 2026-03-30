サバシスターが日本テレビ報道局のニュース番組『Oha!4 NEWS LIVE』の番組テーマソングとして「朝がきて」を書き下ろし、4月1日に配信リリースすることがわかった。

20周年を迎えた同番組のテーマソングは、これまでHYやケツメイシ、高橋優など名だたるアーティストが担当している。20周年という番組の節目のタイミングで、先日メジャーデビュー2周年を迎えたばかりのサバシスターが新たなテーマソングを担当することとなる。

歌詞についてなち(Vo, G)が「朝起きて一番最初に何を考えるかな、と想像したときに、やっぱり好きな人、大事な人、友達とふざけたしょうもないことで朝から笑えたりとか…。そういうことを想像したので、“大事な人との日常”を描いた曲にしました。」と語るように、今回書き下ろされた「朝がきて」は聴く人それぞれが大事な人を思い出すような普遍のラブソングに仕上がっている。

「この曲から、日テレの朝が始まるということで、“朝から頭から離れなくなる曲”を作りたいなと思っていました。一番最初にサビから始まるメロディーで“朝がやってきたぞ！”と、みんなに元気になってほしいです。」とメンバーが語る同曲は、本日30日に『Oha!4 NEWS LIVE』のテーマソングとして番組内でお披露目されたばかり。新生活が始まるこの季節、晴れやかなスタートを「朝がきて」と迎えてほしい。

サバシスターは現在、昨年10月リリースの2ndアルバム『たかがパンクロック！』を提げた自身最大規模のツアーを敢行中。初となる海外単独公演も含む全34公演、約半年をかけて各地を廻ったツアーもいよいよ残すところツアーファイナルとなる4月3日のZepp DiverCityでのワンマンライブを残すのみとなっている。

■『Oha!4 NEWS LIVE』

放送日時：月〜金 あさ4:30〜5:50 （関東地域ほか）

番組公式HP： https://www.ntv.co.jp/oha4/

番組公式X： https://x.com/oha4newslive

◾️＜JUST PUNK ROCK TOUR FINAL SIRIES＞

2026年4月3日（金） 東京 Zepp DiverCity

※ワンマン公演 チケット：4,500円（税込／ドリンク代別）

公演詳細・チケット情報はこちら: https://sabasister.com