スポーツカーには、バイクと同じように“操る”楽しさがあります。中でもオープンカーは、風を切る爽快感と、路面をダイレクトに感じる一体感が魅力です。マツダ・ロードスターは、1989年の登場以来、その“走る歓び”を純粋なかたちで体現し続けてきました。今回はSho_taroさんのご協力のもと、今なお高い人気を誇る初代モデル（NA型）のプラモデルキットをご紹介します。

マツダのスポーツカーDNAと「人馬一体」の哲学

コスモスポーツ

1980年代、ライトウェイト・オープンスポーツカーは市場から姿を消しつつありました。そうした時代に「運転の楽しさをもう一度取り戻すクルマを作ろう」とマツダは開発に乗り出します。きっかけとなったのは、マツダUSAのボブ・ホール氏の提案でした。マツダは、コスモスポーツやRX-7など、数多くのピュアスポーツカーを生み出してきたメーカーです。そのDNAを受け継ぎ、日本の開発チームにも情熱の火が灯りました。

開発のキーワードは「人馬一体」。ドライバーとクルマが一体となる感覚を目指し、軽量でシンプルな構造、そして理想的な前後50:50の重量バランスに徹底的にこだわりました。搭載されるのは1.6リットルのDOHCエンジン。車重はわずか約950kg。発売当初はマニュアルトランスミッションのみの設定で、クルマを“操る楽しさ”をとことん突き詰めた一台です。

1989年、ユーノス・ロードスター誕生

1989年、マツダは北米で「Miata（ミアータ）」、日本では新たな販売チャネル「ユーノス」から「ユーノス・ロードスター」としてオープンスポーツカーを発売しました。「ユーノス」は“知性ある喜び”を意味し、個性や感性を重視したブランドとして展開されました。

初代ロードスター（以下、ロードスター）は、アメリカ市場を強く意識して開発されたモデルです。狙いは、かつての後輪駆動スポーツカーの楽しさを現代に蘇らせること。リトラクタブル・ヘッドライト、軽快な加速、俊敏なハンドリングなどがその象徴です。

「ミアータ」と「ロードスター」は基本的に同一の車種ですが、北米仕様は安全性や環境規制に対応するため、一部構造に違いがあります。発売当初はマニュアル車のみでしたが、のちにAT車も追加されました。それでも、“運転の楽しさ”を味わえるMT車の人気は今なお根強く残っています。

初代ロードスターは世界で約43万台を生産。シリーズ全体では累計100万台以上に達し、2016年には「世界で最も多く生産された2人乗り小型オープンスポーツカー」として、ギネス世界記録にも認定されました。

真夏のサンタクロース──忘れられないロードスターの思い出

私はロードスターの人気が最高潮だった頃、レンタカー会社でアルバイトをしていました。ある夏の日、新婚のご夫婦が、大きなスーツケースを2つ抱えて来店され、ロードスターを借りたいと希望されました。

ところが、ロードスターのトランクにはスペアタイヤが収まっており、収納スペースはほぼゼロ。荷物の積み込みは難しいことを伝え、別の車種を案内しましたが、新婦が「どうしてもロードスターがいい」と強く主張したのです。

結局、ふたりはスーツケースの中身をゴミ袋に詰め替え、大きな袋を肩に担いで出発しました。その姿はまるで真夏のサンタクロース。以来、この出来事は「真夏のサンタクロース事件」として、営業所で語り草になりました。

MoMAにも認められた美──細部の表現と工業美の再現

タミヤの「1/24 スポーツカーシリーズ No.085 ユーノス・ロードスター」は、ロードスターを忠実に再現したプラモデルキットです。幌を畳んだオープンスタイルとハードトップの2種類が選べ、3本スポークのステアリングや短いシフトノブ、T字型のコンソールなど、インテリアもリアルに再現。サスペンションや排気系の取り回しなど、シャーシ下面も立体的に表現され、張りのあるボディ曲面がスタイルの魅力を際立たせています。

ロードスターのテールランプは、ニューヨーク近代美術館（MoMA）に展示されています。これは、その機能美と造形美が評価され、工業デザインとして芸術品の域に達していることを示しています。Sho_taroさんは、実車のウインカーをカラーコピーして貼り込み、上にクリアパーツを重ねることで、その美しさを丁寧に再現しています。

ナンバープレートも、当時のカタログに掲載されていた実車の番号を忠実に再現。細部へのこだわりがモデルにリアリティと説得力を与え、見る人にその時代の空気を伝える重要な要素となっています。

時代を超えて愛されるロードスターの魅力を、ぜひこのプラモデルを通して味わってみてください。

販売元：タミヤ

初回発売：1989年

希望小売価格：1,870円（本体価格1,700円）

現状：販売中

Sho_taroさんのＸ

https://twitter.com/1980RZ250

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