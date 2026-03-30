◇サッカー国際親善試合 日本1ー0スコットランド（2026年3月28日 グラスゴー）

【城彰二 視点】ブロックを形成するチームをどう崩すかが日本の課題だった。アジアでは崩せても、世界はレベルが違う。だからこそ、最後はメンバーを代えながらでも、スコットランドの守備を打開できたことは大きな収穫だった。

新旧戦力の組み合わせを試した前半から、誰が出ても日本の戦い方をアグレッシブに表現できていた。1トップの後藤はポストプレーの受け方が良く、2シャドーと絡めていた。鈴木唯は狭い局面でボールを受けて仕掛けていく選手。自分の持ち味をアピールできたと思う。田中、藤田のダブルボランチは縦につける意識が明確になっていた。

三笘、堂安、上田ら途中から入ってきた選手たちは、やっぱり質が高い。お互いのタイミングの取り方、連係面の経験値が違う。ゴールの場面は鈴木淳のクロスのタイミングが抜群だった。塩貝はシュートを打ちたかったと思うが、最後は伊東がうまくずらしながら決めた。

次の格上イングランドに何ができるか。テーマを明確にしてチャレンジしてほしい。（元日本代表FW）