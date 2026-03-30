メタルダンスユニット・ＢＡＢＹＭＥＴＡＬが２９日、東京・有明の東京ガーデンシアターで「ＴＯＫＹＯ ＦＭ開局５５周年記念 ＢＡＢＹＭＥＴＡＬのメタラジ！ＦＥＳ」を開催した。

「ＢＡＢＹＭＥＴＡＬのメタラジ！ＦＥＳ」には、４人組ユニット・新しい学校のリーダーズ、マキシマム ザ ホルモンも出演。２組の熱いパフォーマンスの連続に集まった７５００人のファンのテンションも最高潮に達し、大トリでＢＡＢＹＭＥＴＡＬが大歓声に迎えられて登場した。

１曲目の「ＢＡＢＹＭＥＴＡＬ ＤＥＡＴＨ」から場内は熱気に包まれ、ＳＵ−ＭＥＴＡＬの「もう疲れたとか、言わせんけえね」という広島弁の鼓舞で、さらにヒートアップ。「Ｓｏｎｇ ３（ＢＡＢＹＭＥＴＡＬ×Ｓｌａｕｇｈｔｅｒ ｔｏ Ｐｒｅｖａｉｌ）」「ＲＡＴＡＴＡＴＡ（ＢＡＢＹＭＥＴＡＬ×Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｃａｌｌｂｏｙ）」など全１０曲を歌い、踊り抜いた。

最後は３組がコラボしての「ギミチョコ！！」で大歓声の中でフィナーレ。ＳＵ−ＭＥＴＡＬは「メタラジフェス、最高！来てくれてありがとう」と叫び、３時間に及ぶフェスを締めくくった。