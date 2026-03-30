SUPER EIGHT、新CMは小さくなった姿で工場見学「チョコモナカジャンボも旨なってるし、俺らも上手なってる」
【モデルプレス＝2026/03/30】SUPER EIGHTが出演する森永製菓「チョコモナカジャンボ」の新TVCM「ジャンボファクトリー」篇が、3月30日より公開。あわせて、メイキング映像も解禁された。
【写真】SUPER EIGHT、“全身バニラ色”スーツ姿「品の良さが出てしまった」
モナカでできた工場「チョコモナカジャンボファクトリー」を背景に商品を手にしながら、おなじみのフレーズ「森永、チョコモナカジャンボ♪」と歌うSUPER EIGHT。「…が、できるまで〜」と村上信五が語ると、モナカが流れるベルトコンベアの上に立つ小人姿の5人の姿が映し出される。横山裕が「おなじみのモナカに〜」と目の前を流れるモナカを指差し、続いて安田章大がリズミカルな動きをしながら「チョコの霧！」と声を上げ、モナカの内側にチョコがコーティングされていく工程を紹介する。
降り注ぐ液体を見た村上信五が「雨？」とつぶやくと、傘をさした大倉忠義が「いや、チョコの滝！」と返し、チョコが１層目のクリームに降りかかっていく。次々とその上にのせられていく2層目のふわふわクリームに、村上と横山は思わず「おお〜っ！」と歓声。丸山隆平は「おふとんクリーム！」と言いながら、手でクリームのふわふわ感を表現し、その横で大倉・安田は指を差しながらベルトコンベアを流れていく「チョコモナカジャンボ」を目で追う。そして上にモナカがのせられて完成。メンバー全員で仲良く手をつないで「できたっ！」とバンザイしながら完成を喜ぶ姿が映し出される。「チョコモナカジャンボ」が2つに割れる映像を背景に「パリッ、パキッ、うまぁ〜！」と声をそろえ、最後は出荷される「チョコモナカジャンボ」の様子を背景に「チョコモナカジャンボ」にかぶりつき、CMはしめくくられる。
スタッフ一同の拍手に迎えられ、「お願いします！」と挨拶してスタジオ入りしたSUPER EIGHT。監督からCM企画の説明を真剣な表情で受けた後、それぞれ「チョコモナカジャンボ」を手にグラフィック撮影を行った。工場内のシーンはグリーンバックのスタジオで撮影。まるで目の前に「チョコモナカジャンボ」があるかのように演じる横山と村上の息ぴったりの掛け合いが印象的だった。さらに、「ふわふわおふとんクリーム！」と言いながら飛び込もうとする丸山を安田と大倉が止めるシーンでは、丸山のコミカルな動きに思わず笑いがこぼれる一幕も。また、最後に「チョコモナカジャンボ」にかぶりつくカットをチェックしている際には、横山が丸山を見て「「お前、貫禄出てきたな、ほんまに」と思わずコメント。それに対して、丸山が笑顔を見せる場面もあり、撮影は終始和やかな雰囲気の中で終了した。
撮影後のインタビューでは、9年目となるCM撮影の感想として村上が「我々のセリフの揃い方が見どころ」とコメント。横山も「チョコモナカジャンボも旨なってるし、俺らも上手なってる。撮影が1時間巻いております！」と被せるように語り、撮影が順調に進んでいる様子を明かした。また、新生活でチャレンジしたいことについて丸山は「MCにチャレンジしたい」、村上は「なんか資格取ったろうかなと思って。こうなったら本格的なやつ」と、それぞれ挑戦してみたいことを表明した。メイキング映像では、SUPER EIGHTが工場を見学するシーンをグリーンバックで撮影。まるで目の前に「チョコモナカジャンボ」があるかのように演じる姿や、息の合った動き、掛け合いが注目の内容となっている。（modelpress編集部）
― CMを撮影してみた感想・見どころを教えてください。
村上：今回は工場を舞台にしてますので、リアリティのある我々のご紹介と作られている過程…チョコモナカジャンボの美味しい理由っていうのがめっちゃリアリティをもってお届けできてると思います。
横山：もう9年やらしてもらってるんすよね。
安田：長いことお世話になってます。
横山：チョコモナカジャンボが旨なってます！
村上：あと我々のセリフの揃い方が、見どころですかね。
横山：チョコモナカジャンボも旨なってるし、俺らも上手なってる。撮影が1時間巻いております！
安田：順調やねぇ〜。
―今回の「工場」の前にも、チョコモナカジャンボのCMで「遺跡」「遊園地」「街」など様々なシチュエーションで撮影していますが、“いつかこんなシチュエーションをやってみたい”とかありますか？
村上：安くんどうですか？
安田：ありました。海！
村上：溶けませんか？ジャンボ、大丈夫ですか？
安田：溶けないのがまたウリってのがいいんじゃないすか？
村上：溶けるやろ、そりゃ。
丸山：暑い夏っていう意味でしょ？
村上：夏の暑いとこでね、海辺で食べる美味しいジャンボね。
丸山：海の家とかで、俺らが売ったりしてね。
安田：だから、海！
― 最近「これだけは譲れない」という“自分の拘り”はありますか？
横山：コーヒーで生活してますよね。
丸山：コーヒー？あんなブラック飲めへんかったのに？
横山：だから、朝、昼はコーヒーのみです。
村上：間にジャンボは食べてますよ。
横山：そうなんすよ、ジャンボがあるから僕がいる。
丸山：チャーリー浜さんみたいやな。
安田：昭和の名言みたいやな。
横山：あなた（丸山）もそれこそ、こだわり強そうじゃないすか？
丸山：僕はもう揚げ物は必ず揚げたてで、よろしくお願いします。それこそホットスナックとかもですね、揚げたてでお願いしていいですか？って注文して5分、10分は平気で待ちますから。
― みなさんの“寝る時のルーティン”はありますか？
大倉：なるべく携帯は見ないように、寝る前のヨガみたいなん聞きながら。「力を入れてください♪」みたいな。
丸山：脱力してみたいな。
大倉：そう、脱力してくださいみたいなのを聞いてるといつの間にか寝てますね。
村上：メンバークリスマス会やるじゃないすか。ファンクラブの皆さんの中でやっている5人だけのやつで、僕、比較的安くんのプレゼント毎年当たって、寝具セットなんすけど、電気毛布、2024年にいただいたやつ。あれを、お風呂入る前に入れといて温めといて、そのまま入るっていう。めちゃくちゃ足が温い。これよう寝れます。
安田：いいですよね。
― もうすぐ新生活のシーズンですが、“新生活でチャレンジしたいこと”はありますか？
横山：なんかないんか？
村上：チャレンジ！
丸山：チャレンジ？MCにチャレンジしたいと思います。
横山：今年の目標な！
丸山：コトシハ、MC、ガンバリタイトオモッテマス。
大倉：カタコト（笑）。
丸山：いや、一応去年から俺、ラジオ始まってんけどな、ひとり喋りやからMCじゃないのよ。だから頑張りたいと思います！
横山：いやいやいや、カメラ見て言えやお前。MC下手やのぉ。
丸山：村上さんは？
横山：あ、まわした。
村上：あ、ありがとうございます。勉強、なんか資格取ったろうかなと思って。こうなったら本格的なやつ。
丸山：ほうほうほうほう、どんな、ど、どんな？
村上：調べたらめちゃくちゃあるのよね。
横山：いやいや、資格なんかいっぱいありますよ。
村上：取れそうなやつ、1個は取れたらええなって。
横山：いいね、そうやって目標置くの。
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【写真】SUPER EIGHT、“全身バニラ色”スーツ姿「品の良さが出てしまった」
◆SUPER EIGHT、ミニマムサイズで美味しさアピール
モナカでできた工場「チョコモナカジャンボファクトリー」を背景に商品を手にしながら、おなじみのフレーズ「森永、チョコモナカジャンボ♪」と歌うSUPER EIGHT。「…が、できるまで〜」と村上信五が語ると、モナカが流れるベルトコンベアの上に立つ小人姿の5人の姿が映し出される。横山裕が「おなじみのモナカに〜」と目の前を流れるモナカを指差し、続いて安田章大がリズミカルな動きをしながら「チョコの霧！」と声を上げ、モナカの内側にチョコがコーティングされていく工程を紹介する。
◆SUPER EIGHT、撮影1時間巻く 9年目の貫禄見せる
スタッフ一同の拍手に迎えられ、「お願いします！」と挨拶してスタジオ入りしたSUPER EIGHT。監督からCM企画の説明を真剣な表情で受けた後、それぞれ「チョコモナカジャンボ」を手にグラフィック撮影を行った。工場内のシーンはグリーンバックのスタジオで撮影。まるで目の前に「チョコモナカジャンボ」があるかのように演じる横山と村上の息ぴったりの掛け合いが印象的だった。さらに、「ふわふわおふとんクリーム！」と言いながら飛び込もうとする丸山を安田と大倉が止めるシーンでは、丸山のコミカルな動きに思わず笑いがこぼれる一幕も。また、最後に「チョコモナカジャンボ」にかぶりつくカットをチェックしている際には、横山が丸山を見て「「お前、貫禄出てきたな、ほんまに」と思わずコメント。それに対して、丸山が笑顔を見せる場面もあり、撮影は終始和やかな雰囲気の中で終了した。
撮影後のインタビューでは、9年目となるCM撮影の感想として村上が「我々のセリフの揃い方が見どころ」とコメント。横山も「チョコモナカジャンボも旨なってるし、俺らも上手なってる。撮影が1時間巻いております！」と被せるように語り、撮影が順調に進んでいる様子を明かした。また、新生活でチャレンジしたいことについて丸山は「MCにチャレンジしたい」、村上は「なんか資格取ったろうかなと思って。こうなったら本格的なやつ」と、それぞれ挑戦してみたいことを表明した。メイキング映像では、SUPER EIGHTが工場を見学するシーンをグリーンバックで撮影。まるで目の前に「チョコモナカジャンボ」があるかのように演じる姿や、息の合った動き、掛け合いが注目の内容となっている。（modelpress編集部）
◆SUPER EIGHTインタビュー
― CMを撮影してみた感想・見どころを教えてください。
村上：今回は工場を舞台にしてますので、リアリティのある我々のご紹介と作られている過程…チョコモナカジャンボの美味しい理由っていうのがめっちゃリアリティをもってお届けできてると思います。
横山：もう9年やらしてもらってるんすよね。
安田：長いことお世話になってます。
横山：チョコモナカジャンボが旨なってます！
村上：あと我々のセリフの揃い方が、見どころですかね。
横山：チョコモナカジャンボも旨なってるし、俺らも上手なってる。撮影が1時間巻いております！
安田：順調やねぇ〜。
―今回の「工場」の前にも、チョコモナカジャンボのCMで「遺跡」「遊園地」「街」など様々なシチュエーションで撮影していますが、“いつかこんなシチュエーションをやってみたい”とかありますか？
村上：安くんどうですか？
安田：ありました。海！
村上：溶けませんか？ジャンボ、大丈夫ですか？
安田：溶けないのがまたウリってのがいいんじゃないすか？
村上：溶けるやろ、そりゃ。
丸山：暑い夏っていう意味でしょ？
村上：夏の暑いとこでね、海辺で食べる美味しいジャンボね。
丸山：海の家とかで、俺らが売ったりしてね。
安田：だから、海！
― 最近「これだけは譲れない」という“自分の拘り”はありますか？
横山：コーヒーで生活してますよね。
丸山：コーヒー？あんなブラック飲めへんかったのに？
横山：だから、朝、昼はコーヒーのみです。
村上：間にジャンボは食べてますよ。
横山：そうなんすよ、ジャンボがあるから僕がいる。
丸山：チャーリー浜さんみたいやな。
安田：昭和の名言みたいやな。
横山：あなた（丸山）もそれこそ、こだわり強そうじゃないすか？
丸山：僕はもう揚げ物は必ず揚げたてで、よろしくお願いします。それこそホットスナックとかもですね、揚げたてでお願いしていいですか？って注文して5分、10分は平気で待ちますから。
― みなさんの“寝る時のルーティン”はありますか？
大倉：なるべく携帯は見ないように、寝る前のヨガみたいなん聞きながら。「力を入れてください♪」みたいな。
丸山：脱力してみたいな。
大倉：そう、脱力してくださいみたいなのを聞いてるといつの間にか寝てますね。
村上：メンバークリスマス会やるじゃないすか。ファンクラブの皆さんの中でやっている5人だけのやつで、僕、比較的安くんのプレゼント毎年当たって、寝具セットなんすけど、電気毛布、2024年にいただいたやつ。あれを、お風呂入る前に入れといて温めといて、そのまま入るっていう。めちゃくちゃ足が温い。これよう寝れます。
安田：いいですよね。
― もうすぐ新生活のシーズンですが、“新生活でチャレンジしたいこと”はありますか？
横山：なんかないんか？
村上：チャレンジ！
丸山：チャレンジ？MCにチャレンジしたいと思います。
横山：今年の目標な！
丸山：コトシハ、MC、ガンバリタイトオモッテマス。
大倉：カタコト（笑）。
丸山：いや、一応去年から俺、ラジオ始まってんけどな、ひとり喋りやからMCじゃないのよ。だから頑張りたいと思います！
横山：いやいやいや、カメラ見て言えやお前。MC下手やのぉ。
丸山：村上さんは？
横山：あ、まわした。
村上：あ、ありがとうございます。勉強、なんか資格取ったろうかなと思って。こうなったら本格的なやつ。
丸山：ほうほうほうほう、どんな、ど、どんな？
村上：調べたらめちゃくちゃあるのよね。
横山：いやいや、資格なんかいっぱいありますよ。
村上：取れそうなやつ、1個は取れたらええなって。
横山：いいね、そうやって目標置くの。
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