◆米大リーグ ブルージェイズーアスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２９日（日本時間３０日）、アスレチックス戦に「５番・三塁」でスタメン出場した。２打席目にメジャー１号を放って迎えた３打席目は５回１死満塁で二ゴロ併殺打に倒れた。

３戦目で初めて５番で起用され、まずは１点リードの２回先頭で打席へ。相手マウンド右腕モラレスの外角へのスイーパーに反応したが、右飛に倒れた。

３点をリードした４回先頭の２打席目は、１ボールから先発右腕・モラレスの９６・４マイル（約１５５・１キロ）を逆方向にはじき返して右翼へメジャー１号となるソロ。打球速度１１０・４マイル（約１７７・７キロ）、飛距離４２０フィート（約１２８メートル）、打球角度２５度の完璧な一発だった。

ここまで順調なスタートを切ってきた。メジャー挑戦１年目の岡本はデビュー戦の２７日（同２８日）は「７番・三塁」でスタメン出場して、３打数２安打１四球をマーク。前日２８日（同２７日）は「４番・三塁」でスタメン起用されて、５打数１安打１四球だった。２試合で８打数３安打の成績を残し、チームも開幕から２連勝。「（打順が変わっても）役割は変わらないと思うので、そこで応えられるようにやっていきたいと思います」と決意をにじませていた。