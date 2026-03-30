■MLB ブルワーズーホワイトソックス（日本時間30日、アメリカンファミリーフィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのブルワーズ戦で“2番・一塁”でスタメン出場、2回の第2打席に開幕から3試合連続となる3号を放った。日米通算249号となり、節目の250号まであと1本に迫った。

29日の開幕2戦目では4回の第2打席で2試合連続となる2号、メジャーデビューから2戦連発は2006年の城島健司（マリナーズ）以来、日本選手2人の快挙となった。「来た球に対してしっかり自分のスイングをする」と語った村上。

開幕3戦目は“2番”で出場、ブルワーズ先発はメジャー2年目のB.スプロート（25）、1回の第1打席は四球。そして、2回の第2打席、フルカウントから内角低めのカットボールを捉えると、スタンドギリギリに飛び込むアーチ、村上は入った瞬間に大きく右手を挙げた。日本選手史上初となる開幕から3試合連続ホームランの3号を放った。

メジャー記録は開幕から4試合連続、6人（W.メイズ 、M.マグワイア、N.クルーズ、C.デービス、T.ストーリー、C.イェリッチ）が記録している。村上はあと1試合に迫った。日米通算250号まであと1本に迫った。

