SUPER EIGHTが出演する「チョコモナカジャンボ」新CMが発表！モナカでできた“工場”が舞台の『ジャンボファクトリー』篇

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SUPER EIGHTが出演する「チョコモナカジャンボ」の新TVCM『ジャンボファクトリー』篇が、2026年3月30日からオンエアされることがわかった。

■製造工程を見学し、美味しさの秘密が明らかとなるCMに！

新TVCMでは、小さくなったSUPER EIGHTがモナカでできた工場「ジャンボファクトリー」のベルトコンベアに乗り、「チョコモナカジャンボ」ができるまでの工程を見学する。目の前でモナカの内側にチョコがコーティングされていく工程を見た安田章大はリズミカルに動きながら「チョコの霧！」と声を上げる。続いて、大倉忠義は1層目のクリームにチョコが降りかかる工程を「チョコの滝」と傘をさしながら紹介。丸山隆平は「おふとんクリーム！」と言いながら、手の動きで2層目のふわふわクリームを表現。「チョコモナカジャンボ」ができあがるまでの工程を追いながら、SUPER EIGHTがおいしさを伝える内容となっている。

撮影後のインタビューでは、9年目となるCM撮影の感想として村上信五は「我々のセリフの揃い方が見どころ」とコメント。横山裕も「チョコモナカジャンボも旨なってるし、俺らも上手なってる。撮影が1時間巻いております！」と被せるように語り、撮影が順調に進んでいる様子を明かした。また、新生活でチャレンジしたいことについて丸山は「MCにチャレンジしたい」、村上さんは「なんか資格取ったろうかなと思って。こうなったら本格的なやつ」と、それぞれ挑戦してみたいことを明かしていた。

メイキング映像は、SUPER EIGHTが工場を見学するシーンをグリーンバックで撮影していることがわかるものに。まるで目の前に「チョコモナカジャンボ」があるかのように演じる姿や、息の合った動き、掛け合いが注目の内容となっている。

■CMストーリー

モナカでできた工場「チョコモナカジャンボファクトリー」を背景に商品を手にしながら、おなじみのフレーズ「森永、チョコモナカジャンボ♪」と歌うSUPER EIGHT。「…が、できるまで～」と村上が語ると、モナカが流れるベルトコンベアの上に立つ小人姿の5人の姿が映し出される。

横山が「おなじみのモナカに～」と目の前を流れるモナカを指差し、続いて安田がリズミカルな動きをしながら「チョコの霧！」と声を上げ、モナカの内側にチョコがコーティングされていく工程を紹介。さらに、降り注ぐ液体を見た村上が「雨？」とつぶやくと、傘をさした大倉が「いや、チョコの滝！」と返し、チョコが1層目のクリームに降りかかっていく。

そして、次々とその上に乗せられていく2層目のふわふわクリームに、村上と横山は思わず「おお～っ！」と歓声。さらに、丸山は「おふとんクリーム！」と言いながら、手でクリームのふわふわ感を表現し、その横で大倉・安田は指を差しながらベルトコンベアを流れていく「チョコモナカジャンボ」を目で追っていく。

そして上にモナカが乗せられて完成。メンバー全員で仲良く手をつないで「できたっ！」とバンザイしながら完成を喜ぶ姿が映し出される。続いて、「チョコモナカジャンボ」がふたつに割れる映像を背景に「パリッ、パキッ、うまぁ～！」と声を揃え、最後は出荷される「チョコモナカジャンボ」の様子を背景に「チョコモナカジャンボ」にかぶりつき、CMは締めくくられる。

■CM現場レポート

スタッフ一同の拍手に迎えられ、「お願いします！」と挨拶してスタジオ入りしたSUPER EIGHT。監督からCM企画の説明を真剣な表情で受けた後、それぞれ「チョコモナカジャンボ」を手にグラフィック撮影を行なっていった。工場内のシーンはグリーンバックのスタジオで撮影。まるで目の前に「チョコモナカジャンボ」があるかのように演じる横山と村上の息ぴったりの掛け合いが印象的だった。さらに、「ふわふわおふとんクリーム！」と言いながら飛び込もうとする丸山を安田と大倉が止めるシーンでは、丸山のコミカルな動きに思わず笑いがこぼれる一幕も。また、最後に「チョコモナカジャンボ」にかぶりつくカットをチェックしている際には、横山が丸山を見て「お前、貫禄出てきたな、ほんまに」と思わずコメント。それに対して、丸山が笑顔を見せる場面もあり、撮影は終始和やかな雰囲気の中で終了した。

■CM概要

チョコモナカジャンボ『ジャンボファクトリー』篇(15秒)

2026年3月30日 全国放映開始

■関連リンク

SUPER EIGHT OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/13

https://infinity-r.jp/

■【画像】「チョコモナカジャンボ」CM 場面カット 他