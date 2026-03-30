SixTONESが29日、横浜アリーナで全国アリーナツアー神奈川公演を行い、グループ初のスタジアムツアーを今秋開催すると発表した。グループ名やメンバー数にちなんだCDデビュー6周年イヤーを疾走中の6人が新たな挑戦に向かう。

場内モニターに躍る「スタジアムツアー開催決定！」の文字。大歓声の中、東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居、神奈川・日産スタジアムの3カ所での開催が発表された。田中樹（30）は「皆さんのおかげでたどり着いた」と感謝。京本大我（31）は「6周年まだまだこっから。最高の思い出つくりましょう」と呼びかけた。

初のベスト盤「MILESixTONES―Best Tracks―」を引っ提げたアリーナツアー。節目だからこそ多くのファンと身近で触れ合いたいと、過去最大規模の50公演を敢行中。収録曲「Imitation Rain」や先輩グループ「KAT―TUN」の「THE D―MOTION」など、約2時間半のステージでメドレー含む27曲を披露した。

アルバムと同名のツアータイトルが意味するのは「マイルストーン（中間地点）」。夢の先を目指し、6人の航海は続く。（高原 俊太）