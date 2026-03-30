ＳｉｘＴＯＮＥＳが２９日、横浜アリーナでデビュー６周年を記念した全国アリーナツアー「ＭＩＬＥＳｉｘＴＯＮＥＳ」（全１１都市５０公演）の神奈川公演最終日を迎えた。今秋にグループ初のスタジアムツアー開催をサプライズ発表した。

メンバーの主なコメントは以下の通り。

▼京本大我「アリーナということでファンの皆さんとの距離が近い分、一公演ごとがより濃く、過ごせているなという実感があります。この場所ではこの曲が人気なんだという発見や、その公演ならではの空気感も含め全国を周っているからこその違いも僕たちのエネルギーになっていて、ライブのだいご味だなと感じます」

▼高地優吾「アリーナのライブでも熱くて楽しいのに、スタジアムになったときに自分たちも会場の皆さんもどうなっちゃうのかがまだ想像がつかなくて、本当に楽しみです。ＳｉｘＴＯＮＥＳは野外にぴったりな楽曲もたくさんあるので選曲も楽しみにしていてほしいですし、何よりスタジアムという誰でも立てるわけではない、大規模なライブ開催できるのは応援してくださっている皆さんのおかげなので感謝しています」

▼ジェシー「（アリーナ公演は）皆さんが喜んでいる姿を間近で見ることが出来てやってよかったですし、力になっています。ＳｉｘＴＯＮＥＳを結成して、ここまでやってくることができてよかったです。これからも６人と皆で面白い、楽しい、最高な景色を一緒に見られるように頑張ります」

▼田中樹「アリーナでのライブはファンの皆さんの一人一人の顔もよく見えるし、リアクションも直に感じられるし、アリーナならではのライブ感と熱量を体感しています。演出では今までＬＥＤを大々的に使った演出を、実はＳｉＸＴＯＮＥＳではあまりやってこなかったので敢えて取り入れてみたり、自分たちにとってのちょっとしたチャレンジもしています」

▼松村北斗「デビュー６周年ということで、ここ数年やってきたドームツアーからもう少し距離の近いアリーナツアーというものに変えたことは自分たちにとって改めて良い経験、成功体験となりました。このデビュー６周年というタイミングでまだ立ったことないステージに立てるというのは、気持ちが生き生きとするというか、しっかりＳｉｘＴＯＮＥＳらしくライブを作りたいと思います」

▼森本慎太郎「（ジュニア時代の）シアタークリエでの単独公演から始まって、昨年の５大ドーム、今回のアリーナツアー５０公演を経て、ついにスタジアムまで来られたということがすごくうれしいです。ＳｉｘＴＯＮＥＳでデビュー６周年をお祝いしながら、どの公演に来ても最高の思い出を作ってもらえるよう、まだまだ突き進んでいく力強いＳｉｘＴＯＮＥＳを見せられる公演にできればと思います」