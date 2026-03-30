４人組女性ダンス＆ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズが２９日、東京ガーデンシアターで「ＴＯＫＹＯ ＦＭ開局５５周年記念 ＢＡＢＹＭＥＴＡＬのメタラジ！ＦＥＳ」に出演した。

同局で放送されている「ＢＡＢＹＭＥＴＡＬ」の冠ラジオ番組「ＢＡＢＹＭＥＴＡＬのメタラジ！」（土曜・後７：３０）の初イベント。「ＢＡＢＹ―」と「マキシマム ザ ホルモン」対バン形式でライブを行った。

トップバッターとして登場した４人は、「Ｔｏｒｙａｎｓｅ」で開幕。その後も紅白歌合戦でも歌唱したことのある「オトナブルー」や「Ａｒｉｇａｔｏ」など全１０曲を披露した。

豪華な対バンにＳＵＺＵＫＡは「本日の３組は日本のみならず、世界、地球規模で活動をしています。その３組で東京で共演できることは本当に光栄でございます」と感謝。ＭＩＺＹＵも「今日という日を楽しみにしていました」と喜んだ。

４人は他の２組ともコラボも果たした。「マキシマム―」とは「シミ ｆｅａｔ．新しい学校のリーダーズ」を、ＢＡＢＹＭＥＴＡＬとは、代表曲「ギミチョコ！！」で共演し、集まった７５００人を熱狂させた。