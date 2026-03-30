女性３人組メタルダンスユニット・ＢＡＢＹＭＥＴＡＬが２９日、東京ガーデンシアターで「ＴＯＫＹＯ ＦＭ開局５５周年記念 ＢＡＢＹＭＥＴＡＬのメタラジ！ＦＥＳ」を開催した。

同局で放送されている３人の冠ラジオ番組「ＢＡＢＹＭＥＴＡＬのメタラジ！」（土曜・後７：３０）の初イベント。世界で活躍を続ける「新しい学校のリーダーズ」と「マキシマム ザ ホルモン」と対バン形式でライブを行った。

トリで登場した３人は、圧倒的なパフォーマンスを見せつけた。名刺代わりの１曲「ＢＡＢＹＭＥＴＡＬ ＤＥＡＴＨ」で観客の心をつかむと、「ｆｒｏｍ ｍｅ ｔｏ ｕ（ｆｅａｔ．Ｐｏｐｐｙ）」で一気に会場の雰囲気を変えた。その後もＭＣなしで熱いパフォーマンスを披露。全１０曲を熱唱し、７５００人の観客を熱狂させた。

最後に披露した代表曲「ギミチョコ！！」では、「新しい学校の―」、「マキシマム―」のナヲとの超豪華なコラボも実現。ＳＵ―ＭＥＴＡＬは「皆さんのおかげで最高のライブができました！ 本当にありがとうございました」と感謝した。