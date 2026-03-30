メタルダンスユニットBABYMETAL（ベビーメタル）が29日、東京ガーデンシアターで「TOKYO FM開局55周年記念 BABYMETALのメタラジ！FES」を開催した。

パーソナリティーを務めるTOKYO FM「BABYMETALのメタラジ！」（土曜午後7時30分）初の番組イベント。マキシマム ザ ホルモンと新しい学校のリーダーズも出演し、7500人を熱狂させた。

マキシマム ザ ホルモンのナヲ（50）は「普段、私は荒々しい男たちと一緒に、男の中に女が1人みたいな感じでいるんですけど、今日は違うよ。今日はもう、とびきり若くてかわいい子たちがいっぱいいるもん！普段しない楽屋のにおいがする！」と女性が多数派のステージに歓喜。「シミ feat．新しい学校のリーダーズ」で4人を呼び込み、一緒にパフォーマンスした。

トリはBABYMETALが飾った。「BABYMETAL DEATH」からスタート。「Monochrome」ではSU−METALが「一緒に歌ってくれる？ 」と呼びかけ、観客もスマホのライトで温かな空間を演出した。

ラストの「ギミチョコ！！ 」は「ここでスペシャルゲストを紹介しま〜す」の声を合図に、新しい学校のリーダーズと、セーラー服姿のナヲが飛び入り。全員で軽快なダンスを見せた。SU−METALは「メタラジ！FES、最高で〜す！今日は来てくれてありがとう！みんなのおかげで最高のライブができました！」と高らかにあいさつした。【鎌田良美】