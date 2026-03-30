◆米大リーグ ブルワーズ―ホワイトソックス（２９日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２９日（日本時間３０日）、敵地・ホワイトソックス戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、３試合連続となる本塁打を放った。４―２で迎えた２回２死走者なしの２打席目に右翼フェンスをギリギリ越えるソロを放ち、ガッツポーズを見せた。

初回無死一塁の１打席目はフルカウントから四球を選んで出塁。４番モンゴメリーの満塁弾につなげた。４―２となった２回２死走者なしの２打席目。フルカウントから内角低めのカットボールをすくい上げるようにはじき返し、３戦連続アーチを右翼へはじき返した。打球速度は１０２・１マイル（約１６４・３キロ）、飛距離３７５フィート（約１１４メートル）、打球角度３８度の高々上がったアーチだった。

ヤクルトからポスティングシステムでホワイトソックスに２年総額３４００万ドル（約５４億円＝契約時のレート）で加入した村上。チームが３年連続１００敗以上と苦しむ中で、救世主として期待された。

２６日（同２７日）の開幕戦では、「６番・一塁」でスタメン出場。１―１４と１３点を追った９回先頭の４打席目に、真ん中付近に入ってきた９０・５マイル（約１４５・６キロ）カットボールに反応して、打球速度１０３マイル（約１６５・８キロ）、角度３１度、飛距離は３８４フィート（約１１７メートル）で右翼席へ運んだ。メジャー４打席目で出た初安打が初本塁打。日本人選手がデビュー戦で本塁打を放つのは２００４年の松井稼頭央（メッツ）、０６年の城島健司（マリナーズ）、０８年の福留孝介（カブス）、１６年の前田健太（ドジャース）、２０年の筒香嘉智（レイズ）に次いで６人目だった。

さらに１日の休養日を挟んで迎えた開幕２戦目の前日２８日（同２９日）は打順が２つ上がって「４番・一塁」でスタメン出場。４回先頭の２打席目に、真ん中に甘く入ってきた初球９１・８マイル（約１４７・７キロ）の直球を右中間へ放り込んだ。打球速度１０２・９マイル（約１６５・６キロ）、打球角度３１度、飛距離４０９フィート（約１２４・７メートル）。デビュー戦から２試合連続で本塁打を放つのは日本人では０６年城島以来２０年ぶり２人目で、ホワイトソックスでは史上初の快挙だった。

そして開幕３戦目は打順を２番にさらに上げて、圧巻の３試合連続本塁打。デビューから３試合連続で本塁打を放つのは、日本人、ホワイトソックスの打者で史上初の快挙となった。メジャーでもデビューからの３戦連発はストーリー（１６年、ロッキーズ）、ルイス８１９年、マリナーズ）、デローター（２６年、ガーディアンズ）に次ぎ、４人目の快挙。２２年に日本人最多５６本塁打を記録し、通算２４６発を放った和製スラッガーが海を渡った異国の地でも持ち前のパワーを発揮し続けている。

誰がなんと言おうと、こだわり続けた「ホームラン」。村上は２月の米アリゾナ州グレンデールでのキャンプ中に、本塁打へのこだわりを「ありますね。僕自身、自分のことをホームランバッターだと思っていますし、球団もそれを望んでいると思いますし、そうなりたいと思います」と口にしていた。メジャーの舞台に立ってまだ３試合だが、十分にホームランアーティストとしての存在感を示している。