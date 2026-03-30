◆米大リーグ ブルージェイズーアスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２９日（日本時間３０日）、アスレチックス戦でメジャー初アーチを放った。「５番・三塁」でスタメン出場。４回に先頭で回った第２打席で、相手マウンド右腕モラレスから右中間へアーチを描いた。

会心の一発だった。１ボールからの２球目。９６・４マイル（約１５５・１キロ）の真ん中低め直球に反応した。鋭く振り抜いた打球は右中間へ。打球速度１１０・４マイル（１７７・７キロ）、飛距離４２０フィート（約１２８メートル）の豪快な一撃となった。大歓声を浴びながらダイヤモンドを一周し、ベンチに戻るとゲレロとお辞儀ポーズ。チームで恒例となっているジャケットを着させられるとナインから手荒い祝福を受けて、顔をほころばせた。

３戦目で初めて５番で起用され、まずは１点リードの２回先頭で打席へ。相手マウンド右腕モラレスの外角へのスイーパーに反応したが、右飛に倒れていた。

ここまで順調なスタートを切っていた。メジャー挑戦１年目の岡本はデビュー戦の２７日（同２８日）は「７番・三塁」でスタメン出場して、３打数２安打１四球をマーク。前日２８日（同２７日）は「４番・三塁」でスタメン起用されて、５打数１安打１四球だった。２試合で８打数３安打の成績を残し、チームも開幕から２連勝。「（打順が変わっても）役割は変わらないと思うので、そこで応えられるようにやっていきたいと思います」と語っていた。静かに決意をにじませる中で待望の一発が３戦目で飛び出した。

巨人時代に積み上げた本塁打は２４８本。海を渡った主砲が新天地で力強い号砲を打ち鳴らした。