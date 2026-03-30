◆米大リーグ レッズ―レッドソックス（２９日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が、２９日（日本時間３０日）、敵地でのレッズ戦に「７番・左翼」で先発出場、開幕３試合目での初のスタメンとなった。相手先発は、２０２４年メジャーデビューも、昨年は相次ぐ故障でメジャー登板なしに終わった２４歳の右腕ラウダーだ。吉田は前日第２戦の８回に代打で今季初出場し、四球を選んで、代走を出されて交代している。この日の今季初先発で、存在感を示したいところだ。

この日は、アンソニーが「一番・ＤＨ」に入り、外野陣は左翼・吉田、中堅・デュラン、右翼・アブレイユという布陣となった。右肩手術から復帰した吉田は、昨年４９試合に先発し４４試合がＤＨでの起用。外野手としての先発は５試合しかなかった。レッズの本拠グレートアメリカンボールパークの左翼は３２８フィート（約１００メートル）。メジャー３０球団の中では、比較的狭い。右肩手術から完全復帰した今季は、オープン戦、ＷＢＣでも左翼の守備につき、無難な動きをみせた。

吉田はＷＢＣで日本代表で２本塁打を放つなど、全５試合に４番で出場して１６打数６安打の打率３割７分５厘、６打点と侍ジャパンで存在感を示していた。チームに合流後、最後の２試合でマルチ安打するなどオープン戦では１９打数で３本の二塁打含む４安打４打点、打率２割１分１厘で終えた。開幕３試合目でスタメンに名を連ねたメジャー４年目、好発進が期待される。