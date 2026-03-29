タレントの板野友美が、3月29日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。ヤクルトスワローズ・高橋奎二投手の妻として、プロ野球界特有の過酷すぎる「球団ママ友LINE」の実態を明かし、スタジオを驚かせた。

【映像】板野友美の4歳長女＆奥様会のLINE内容

番組では、ママ友同士の「グループLINEマウント」が話題に。板野は、マウント以前の問題として、球団の奥様会ならではの「人の入れ替わりの激しさ」に翻弄されているという。

プロ野球界はシーズンオフになると移籍や引退が相次ぐため、その度にグループLINEには丁寧な挨拶が飛び交う。板野は「辞める方と入ってくる方が多いと、もう訳が分からなくなる！」と、目まぐるしく変わるメンバー構成にパニック状態であることを告白した。

さらに、そのLINEの通知量も尋常ではないようで、「朝起きたら本当に25件とか（未読が溜まっている）。しかも皆さん丁寧だし、返信も早いから『やばい！私も返さなきゃ！』って焦る」と、スマホを開くたびにプレッシャーに晒されている日常を吐露。

これにはMCの峯岸みなみも「もうChatGPTに（返信文を）作らせたらいいんじゃないですか？」と苦笑いしていた。