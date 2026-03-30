◇フィギュアスケート世界選手権最終日（2026年3月28日 チェコ・プラハ）

男子はショートプログラム（SP）6位だったミラノ・コルティナ五輪銀メダルの鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）がフリー2位の212・87点を出し、合計306・67点で銀メダルを獲得した。フリー自己ベストで出場5度全て表彰台となった。佐藤駿（22＝エームサービス・明大）が3位で初の表彰台。五輪8位のイリア・マリニン（21＝米国）が3連覇を達成した。

鍵山は演技を終えると、渾身（こんしん）のガッツポーズを見せた。4年前の北京五輪で出したフリー自己ベストを約4点更新し、SP6位から銀メダル。得点を確認すると、涙があふれた。五輪ではフリー6位と失速しただけに「文句なし、言うことなし。点数や順位より一番満足できる演技を目指した。五輪で悔しい思いをしたからこそ、それだけを目標に頑張ってきた」と笑顔で振り返った。

大会前はモチベーションが上がらずに苦しんだ。2日前のSPでもトリプルアクセルの回転が抜けるミスがあった。それでも自らを奮い立たせ、4回転は冒頭のサルコーと後半のトーループで4点以上もの出来栄え加点を得る圧巻の出来。4回転を2種類、計3度にとどめ、完成度を重視し、ミラノ五輪では完成形を披露できなかったイタリアのオペラ「トゥーランドット」をミスなく完遂。日本のエースが留飲を下げ、五輪シーズンを締めくくった。