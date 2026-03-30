イラン情勢をめぐり、アメリカが限定的な地上作戦を準備しているとの報道も出る中、イラン側は徹底抗戦する姿勢を示しています。

アメリカ軍は28日、長崎県佐世保市を拠点とする強襲揚陸艦「トリポリ」や、沖縄県に駐留する海兵隊などおよそ3500人が中東に到着したと発表しました。

今後の展開をめぐってはワシントンポストが28日、国防総省がイランの原油輸出拠点カーグ島などへ数週間の地上作戦を準備していると伝えるなど、アメリカメディアによる地上作戦に関する報道が相次いでいます。

こうした中、イランの革命防衛隊の報道官は29日、地上作戦に踏み切ればアメリカ軍を消滅させるなどと述べ、徹底抗戦する構えを示しました。

イランのガリバフ国会議長も声明で「アメリカは表で交渉について話しながら、ひそかに地上作戦を計画している」と指摘したうえで、「アメリカ軍を待ち構えている」とけん制しています。

イランは29日もイスラエルへの報復攻撃を行い、南部の工場ではミサイルの破片が落下し農薬のタンクが燃えるなどの被害が出ています。これまでのところ、けが人などはいないということです。