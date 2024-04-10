◇インターリーグ ホワイトソックス1―6ブルワーズ（2026年3月28日 ミルウォーキー）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が28日（日本時間29日）、敵地ブルワーズ戦で日本選手では06年城島健司（マリナーズ）以来2人目のメジャーデビューから2戦連発を記録した。開幕戦の6番から4番に打順が上がり、4回に中越え2号ソロ。昨季まで3年連続100敗以上を喫して今季も開幕2連敗のチームに希望の光をともした。

0―4の4回先頭。村上は右腕パトリックの初球直球を振り抜き、飛距離409フィート（約124・7メートル）でバックスクリーン右へ打ち込んだ。「チームに流れを持ってきたいと思った。来た球に対してしっかり自分のスイングすることを心がけた」。デビューから2戦連発は1901年創設でメジャーでも長い歴史を誇るホワイトソックスで球団初の快挙。「知らなかった」と受け流した。日本選手では3人目の開幕2戦連発で、メジャー1年目では06年城島に次ぐ2人目になった。

2号のホームランボールを捕ったのはミルウォーキー在住のショーン・ボスマンさん（36）だ。「去年ミジオロウスキーから大谷が打ったのも捕ったんだ」。昨年7月8日の初対決で初回先頭弾。最速104・3マイル（約167・9キロ）の新怪物撃ちで話題になった一打を含め大谷の本塁打球を2度もゲットしているコレクターだ。「日本人選手のボールをキャッチできた時は凄く興奮する。彼らの野球に対する献身やリスペクト、プレースタイルが本当に好きなんだ」と日本生まれの新たな大砲の出現を歓迎した。

開幕6番から1日空けて4番へ昇格。「どの打順になっても変わりなく打線になって仕事ができるように」と応え、ウィル・ベナブル監督から「素晴らしい。ゾーンを支配していて打撃の破壊力もある」と称賛された。

2試合で3四球を選び「ストライクゾーンが明確になった」と適応。初対戦の投手に対し映像や資料で情報を頭に叩き込み、「これからもっと勝負になってくると思うので、しっかり研究し、自分の打席も振り返りながら、もっともっと打てるように頑張りたい」と前だけを見据えた。

開幕戦に続いて序盤からリードを奪われ、反撃も2試合で計3得点だけ。うち2点は村上のソロだ。ベナブル監督は「（村上の）前に走者を出したい」と期待を寄せ、村上自身も「どうにか勝てるゲームを皆さんにお見せしたい」と早くも主砲の自覚をにじませた。

《城島以来20年ぶり》日本選手の開幕2戦連発はヤンキース3年目の松井秀喜が05年4月3、5日のレッドソックス戦、マリナーズ1年目の城島健司が06年4月3、4日のエンゼルス戦で記録して以来、20年ぶり3人目。3戦連発は過去にいない。ホワイトソックスでデビュー戦からの2戦連発は球団初で、加入後2戦連発は51年アル・ザリラ、06年ジム・トーミに次いで3人目。

【村上に聞く】

――開幕から2試合を振り返って。

「毎日同じ準備をして同じ気持ちで試合に臨めている。まだ160試合あるので、前を向いて一日一日を過ごしていきたい」

――2連敗スタートになった。

「試合は必ずあって僕たちは試合をしなきゃいけない。みんなやるべきことはやっている。あとは勝って、チームがいい流れでいけるように雰囲気づくりもやりたい」

――スイングの感覚は？

「結果が出ていることはいいこと。球の見え方も悪くない。（昨年の）11月からやってきたことが全てではなく、試合の中でいろんなことを感じ、試しながらやっていくことが成長につながると思う」