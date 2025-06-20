◇ナ・リーグ ドジャース3―2ダイヤモンドバックス（2026年3月28日 ロサンゼルス）

3連覇へ好発進だ。ドジャースは大谷が2打数無安打でも、正捕手の4番・スミスが1―2の8回に逆転2ランを放ち、同地区のダイヤモンドバックスとの開幕シリーズで3連勝を飾った。自身のボブルヘッド（首振り人形）配布日で愛娘2人が始球式を務め、31歳の誕生日でもあったスミスは休養も検討された中、志願出場だったことを明かし「試合前に室内ケージで打って良い感覚があった。ハードワークの結果が出た」と誇った。

大谷は5回1死一塁でカウント1―1からボール判定の外角低めの変化球が今季導入の自動投球判定システム（ABS）チャレンジでストライクに覆って追い込まれ、5球目で二ゴロ併殺打に打ち取られた。2四球を選んで昨季から年をまたいで自身2番目に長い“34試合連続出塁”。内角を中心に厳しい攻めで開幕戦の第2打席から12打席連続無安打でも、デーブ・ロバーツ監督は「問題ない。四球を取れている限り、いずれ長打も出る。彼はやるべきことをやる」と強調した。（柳原 直之）

《佐々木朗希ガーディアンズ戦へブルペン38球》佐々木はブルペンで38球を投げ、先発予定の30日（日本時間31日）のガーディアンズ戦に備えた。オープン戦最終登板だった23日のエンゼルス戦では計2回0/3で8四死球の大乱調。修正に取り組み、短距離ダッシュで汗を流した。ロバーツ監督は2年目捕手のラッシングとのバッテリーを明かした。31日（同4月1日）の同戦で先発する大谷も27球の投球練習で準備を進めた。