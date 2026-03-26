デジャヴュフィルム眉カラー新色♡暗髪に映えるスモーキーブラウン登場

自然な眉仕上げで人気のデジャヴュ「フィルム眉カラー」から、新色「スモーキーブラウン」が登場♡落ち着きのあるくすみブラウンは、暗髪さんにもなじみやすく、重く見えない絶妙カラーが魅力です。やわらかさと抜け感を両立した仕上がりで、いつものメイクをさりげなくアップデート♪トレンド感のある眉メイクを叶えたい方は必見です。

新色スモーキーブラウンの魅力

デジャヴュ アイブロウカラー スモーキーブラウン

価格：880円(税込)

新たに加わる「スモーキーブラウン」は、暗めながらもくすみニュアンスで軽やかに見える絶妙カラー。

黒髪やダークヘアにも自然に溶け込み、眉だけが浮くことなく、顔全体に統一感を与えてくれます。

暗すぎず、ほんのり明るさと黄味を感じる色設計で、肌なじみも抜群。

自眉の黒さをやわらかく整えながら、ナチュラルに垢抜けた印象へ導きます。定番色は全6色展開となり、より自分に合ったカラーが選べるのも嬉しいポイントです♪

キスミー フェルム数量限定♡春色ルージュでやわらか血色リップ

やわらか質感×高機能設計

「フィルム眉カラー」は、眉を固めずふんわり仕上がるのが特徴。

ミクロフィルム成分を採用することで、従来(*1)よりも薄くしなやかな膜を実現し、やわらかい質感と高発色を両立しています。さらに、オイルとワックス配合で自然な仕上がりに。

極小のミクロブロウブラシ（最短直径3㎜）が眉毛1本1本をキャッチし、根元から立ち上げながら均一に色づけ。肌に液が付きにくく、繊細な仕上がりが叶います。

また、皮脂や汗・こすれに強く、きれいな仕上がりが1日中持続(*2)。お湯だけで簡単にオフできるのも嬉しいポイントです。

(*1)デジャヴュ従来品

(*2)効果には個人差があります

使い方

毎日のメイクに取り入れやすいシンプルな使い方も魅力。

【使用方法】

1.眉山から眉頭に向けて、毛流れに逆らうように塗る

2.眉頭から眉じりまで、毛流れに沿って整える

自然眉で垢抜けを叶えて

デジャヴュのフィルム眉カラー新色「スモーキーブラウン」は、暗髪でも軽やかに見せてくれる今っぽカラー♡やわらかな質感と高機能設計で、初心者でも簡単に理想の眉が完成します。手に取りやすい価格も魅力なので、眉メイクをアップデートしたい方にぴったり♪毎日のメイクに取り入れて、ナチュラルに垢抜けた印象を楽しんでみてください。