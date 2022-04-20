◇セ・リーグ 阪神12―6巨人（2026年3月29日 東京D）

魂の同点打で試合を振り出しに戻した。7回の守備から「7番・捕手」で途中出場した阪神・坂本が、この日の初打席で巡ってきたチャンスを逃さなかった。

「1点でも多くと思うし、難しいところで中川がバントを決めたので、何とかしてあげようという思いになりましたね」

5―6の8回1死二、三塁だ。巨人・船迫から中前適時打をマーク。その後、2死二、三塁では木浪の二塁内野安打を相手二塁手がジャッグルした隙を突き、二塁から一気に本塁を狙った。相手捕手のタッチを巧みにかわし、豪快なヘッドスライディングで生還。あまり感情を出さないクールな男が珍しく塁上で感情を爆発させ、「みんながつないでくれているというのは、高ぶる部分ではありました」と目を細めた。

開幕戦こそスタメンマスクも、以降は2戦連続で伏見に先発を譲った。ただ途中出場でも、やるべきことは変わらない。「どの打席でもしっかり貢献と思っている。こういう打席を増やせるように」。猛虎の正捕手として改めて存在感を示した。（山手 あかり）