【今日の献立】2026年3月30日(月)「時短ポークチャップ マッシュポテトを添えて by横田 真未さん」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「時短ポークチャップ マッシュポテトを添えて by横田 真未さん」 「ニンジンのヒラヒラサラダ」 「野菜たっぷり豆乳スープ」 の全3品。
ちょっぴり本格的なポークチャップとフレッシュなニンジンサラダ、身体に良い豆乳スープで食卓を華やかに。
【主菜】時短ポークチャップ マッシュポテトを添えて by横田 真未さん
調理時間：10分+漬ける時間
カロリー：399Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
塩コショウ 少々
ジャガイモ 2個
牛乳 大さじ1.5
＜ソース＞
赤ワイン 大さじ2
玉ネギ (すりおろし)1/2個分
ニンニク (すりおろし)1/2片分
砂糖 少々
ケチャップ 大さじ2
ウスターソース 大さじ2
サラダ油 小さじ1
ドライパセリ 少々
2. ジャガイモを電子レンジで3分加熱し、上下を返してさらに3分加熱し、竹串がスッと刺さったら皮をむく。ボウルに入れて熱いうちにフォークでつぶす。
3. (2)に牛乳、分量外の塩コショウを振って混ぜ合わせ、豚ロース肉と共に盛り、(1)の＜ソース＞をかけてドライパセリを振る。
【副菜】ニンジンのヒラヒラサラダ
ニンジンは火を通さず生で食べる事でビタミンが失われず、美容にも効果的です。
調理時間：10分
カロリー：154Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
フレンチドレッシング (市販品)大さじ1
クルミ 少々
クルミは炒ったものを使用して下さい。なければフライパンで軽く炒って下さい。
【スープ・汁】野菜たっぷり豆乳スープ
厚手の鍋で蒸し焼きにすることで本来の野菜の甘みを引き出します。
調理時間：15分
カロリー：154Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
ニンジン 1/8本 シメジ 1/2パック ハム 3枚
＜スープ＞
豆乳 (成分調整)250ml
水 250ml
顆粒スープの素 小さじ1
EVオリーブ油 少々
2. 野菜に火が通ったら、ハムを加えてひと混ぜし器に盛り、EVオリーブ油を垂らす。
ちょっぴり本格的なポークチャップとフレッシュなニンジンサラダ、身体に良い豆乳スープで食卓を華やかに。
【主菜】時短ポークチャップ マッシュポテトを添えて by横田 真未さん
©Eレシピ
調理時間：10分+漬ける時間
カロリー：399Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）豚ロース肉 (トンカツ用)2枚
塩コショウ 少々
ジャガイモ 2個
牛乳 大さじ1.5
＜ソース＞
赤ワイン 大さじ2
玉ネギ (すりおろし)1/2個分
ニンニク (すりおろし)1/2片分
砂糖 少々
ケチャップ 大さじ2
ウスターソース 大さじ2
サラダ油 小さじ1
ドライパセリ 少々
【下準備】豚ロース肉は、筋を切って塩コショウを振り、＜ソース＞の材料を入れた抗菌袋に10分漬ける。ジャガイモは皮ごときれいに洗ってラップで包む。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を熱し、豚ロース肉を焼く。両面焼き色がついたら漬けていた＜ソース＞を加え、煮からめる。
©Eレシピ
2. ジャガイモを電子レンジで3分加熱し、上下を返してさらに3分加熱し、竹串がスッと刺さったら皮をむく。ボウルに入れて熱いうちにフォークでつぶす。
©Eレシピ
3. (2)に牛乳、分量外の塩コショウを振って混ぜ合わせ、豚ロース肉と共に盛り、(1)の＜ソース＞をかけてドライパセリを振る。
©Eレシピ
【副菜】ニンジンのヒラヒラサラダ
ニンジンは火を通さず生で食べる事でビタミンが失われず、美容にも効果的です。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：154Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）ニンジン 1本 グレープフルーツ 1/2~1個
フレンチドレッシング (市販品)大さじ1
クルミ 少々
【下準備】ニンジンは皮をむき、スライサーを使って薄くスライスする。グレープフルーツの果肉を房から取り出す。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルでクルミ以外の全ての材料を混ぜ合わせて器に盛り、クルミを手で砕きながら散らす。
©Eレシピ
クルミは炒ったものを使用して下さい。なければフライパンで軽く炒って下さい。
【スープ・汁】野菜たっぷり豆乳スープ
厚手の鍋で蒸し焼きにすることで本来の野菜の甘みを引き出します。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：154Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）白菜 2~3枚
ニンジン 1/8本 シメジ 1/2パック ハム 3枚
＜スープ＞
豆乳 (成分調整)250ml
水 250ml
顆粒スープの素 小さじ1
EVオリーブ油 少々
【下準備】白菜は食べやすい大きさに切る。ニンジンは拍子木切りにする。シメジは石づきを落とし、小房に分ける。ハムは2cm角に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 厚手の鍋にサッと水に通した野菜を入れ、蓋をして弱めの中火で3分蒸し焼きにする。＜スープ＞の材料を入れ、蓋をして弱火で10分煮る。
©Eレシピ
2. 野菜に火が通ったら、ハムを加えてひと混ぜし器に盛り、EVオリーブ油を垂らす。
©Eレシピ