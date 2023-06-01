千鳥、フジ『すぽると！』卒業 ノブは今まで“不思議”だったことを告白「あれだけ仕組みがわからん！」
お笑いコンビ・千鳥（大悟、ノブ）が29日放送のスポーツ番組『すぽると！』（毎週日曜 後11：45〜11：55）に出演。この日をもって番組を卒業した。
【動画】千鳥・ノブ、ダイアン・津田の“代わり”に来たゴルフ相手に驚き
千鳥は番組が復活した2024年から”キャプテン”を務め、日曜日の放送に出演。自ら選手らへの取材も行い、スポーツの魅力を伝え続けた。この日の放送ではこれまでの名場面を振り返った。
放送の中で2年間の放送での思い出を問われた2人。ノブはこれまで不思議に感じていたこととして、「毎回、僕ら千鳥にメッセージをくれるプレミアリーグのすごい人」と告白した。番組では、海外サッカーの情報を伝える際に、イングランド・プレミアリーグで活躍する世界的選手や、監督が「千鳥」の名前を呼んでいた。
これにノブは「あれだけ仕組みがわからん！バケモンたちばっかりが…」と語り、スタジオを笑わせた。またこれまで千鳥にメッセージを送った選手の映像が流れると、「ちょっと今のをまとめていただきたいです」と注文した。
4月からの“キャプテン”にはバカリズムが就任することが発表されている。
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千鳥は番組が復活した2024年から”キャプテン”を務め、日曜日の放送に出演。自ら選手らへの取材も行い、スポーツの魅力を伝え続けた。この日の放送ではこれまでの名場面を振り返った。
放送の中で2年間の放送での思い出を問われた2人。ノブはこれまで不思議に感じていたこととして、「毎回、僕ら千鳥にメッセージをくれるプレミアリーグのすごい人」と告白した。番組では、海外サッカーの情報を伝える際に、イングランド・プレミアリーグで活躍する世界的選手や、監督が「千鳥」の名前を呼んでいた。
これにノブは「あれだけ仕組みがわからん！バケモンたちばっかりが…」と語り、スタジオを笑わせた。またこれまで千鳥にメッセージを送った選手の映像が流れると、「ちょっと今のをまとめていただきたいです」と注文した。
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