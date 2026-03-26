ベルアメール春の新作プチガトー♡華やかで贅沢な4種スイーツ登場

春の訪れを感じる華やかなスイーツが、ベルアメールから登場♡2026年4月1日より発売される新作プチガトーは、軽やかなムースや果実の酸味、ショコラのコクが織りなす贅沢な味わいが魅力です。ひと口ごとに広がる上品なハーモニーは、春のティータイムを特別なひとときへと演出。自分へのご褒美にも、大切な人との時間にもぴったりなラインナップです♪

春を彩る華やかプチガトー

今回の新作は、見た目の美しさと味わいのバランスにこだわった4種類。どれも素材の魅力を活かし、軽やかで奥行きのある味わいに仕上げられています。

春らしい色合いと繊細な仕立てで、目でも楽しめるスイーツが揃っています。

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個性豊かな4つの味わい

「オランジュブラン」は681円（税込）。

オレンジの爽やかな酸味とホワイトチョコのやさしい甘さが調和したムースケーキで、ジュレやコンポートが重なり、ひと口ごとに変化する味わいが魅力です。

「ホワイトショコラショート」は778円（税込）。

ふんわりスポンジにホワイトチョコの生クリームと苺をサンドし、軽やかで上品な甘さが楽しめます。

「抹茶ショコラティラミス」は702円（税込）。

抹茶とショコラ、マスカルポーネが織りなす和洋折衷のティラミスで、深みのある味わいが特徴です。

「ブランプリン」は681円（税込）。

ホワイトチョコのコクとカラメルのほろ苦さが絶妙に重なり、なめらかな口どけを楽しめる一品です。

特別なひとときを演出

素材の組み合わせや食感にこだわったプチガトーは、日常のひとときを少し贅沢にしてくれる存在。軽やかでありながら満足感のある味わいは、季節の変わり目にもぴったりです。

※岩田屋福岡本店・松山三越店では、生菓子のお取り扱いはございません。

春のご褒美スイーツに♡

ベルアメールの新作プチガトーは、春の気分をぐっと高めてくれる華やかなラインナップ。

見た目も味も楽しめる贅沢なスイーツは、自分へのご褒美や大切な人との時間にぴったりです♡この季節だけの特別な味わいを、ぜひゆっくり堪能してみてください♪