オープニングトーク



文化放送１階サテライトスタジオから公開生放送となった今週のおかしば。

というのも甲斐ちゃんが文化放送を退社、サントーが番組を卒業ということで岡田師匠からも「おかしば」の３番４番が抜ける様なものと嘆きの声が聞かれました。

そんな岡田師匠の今週の第一声は「ゴニョゴニョゴニョ」

「？？？？？？？？？」

そうです、カフが上がっており、まだ本番が始まっていないと思ってなんか喋ってる声が入っています。さらに矢島Dの「どうぞ！」もがっつり入っております。

ダッセ～、カッチョワリ～、ハズイ！いえ、これが「おかしば」です。

想定の範囲内、計算通り、リハーサル通りでございます。

そこからの岡田師匠のお言葉は「さぁいよいよ甲斐ちゃんのファイナルなんですけど」

遂に始まってしまった甲斐ちゃんの最後の回。本当に来てしまうもんなんですね。諸行無常の問答無用。カフなんか気にならないぐらいに始まってしまいました。

そして師匠が発した冒頭の「甲斐ちゃんなぜ辞めるんだ！のシュプレヒコール」

甲斐「誰も言ってない！」

柴田「今は巻き起こってないですけど」

開始３５秒のやり取りがスポーツ報知に速攻でアップされました。報知さんありがとうございます。ちなみにエンディングの甲斐ちゃんの熱いメッセージもアップしてくれています。

冒頭のやり取りが報知にアップされた事を放送後に岡田師匠に聞いてみると、「そんな事言ったっけ？」

最後のやり取りがアップされていることを甲斐ちゃんに聞いてみると「個展ちゃんとやらなきゃ～」

スポーツ報知さん、とにかくありがとうございます！！

なんと言っても今回は公開生放送という事で、合間合間に大歓声が巻き起こっております。ラジオの応援上映と思ってもらえれば幸いです。

冒頭は、３人それぞれが公開生放送だから気合い入れちゃって～というイジリあいを繰り広げています。

⭐︎気合が入っている甲斐ちゃんはいつもとは違うオレンジのマスカラを使用。

→間違って買ってしまったそうです。本人はやっちまったと言っておりました。

⭐︎気合が入っている岡田師匠はデニムの上着を着ていたのですが、ボタンを一番上まできっちり止めています。

→意識していたと信じたい

⭐︎気合が入っている柴田さんはいつもよりTシャツがビロンビロンではない

→かなりラフです。

そんないつもとの違いをイジリ愛を繰り広げる３人ですが、明らかにいつもより気合が入っていました。そしてそんな光景がもう見られないという感情を頭の片隅に抱えながらの放送、これぞメロい。

そこからは甲斐ちゃんに岡田師匠と柴田さんに初めて会った時の印象を聞きました。

甲斐「ビッグな２人とやれるんだ～、嬉しくて。そこからこんなビッグな２人が心開いて仲良くなれると思わなかったです」

岡田「イジってるな」

柴田「ビッグだよね」

岡田「すぐにビッグを受け入れるな。それに俺は心を開いていない」

甲斐「ウソでしょ」

岡田「俺は誰にも心を開いてないし、そもそも心がない」

柴田「師匠は心を開ける鍵を無くしちゃったのよ」

岡田「そうなのよ」

柴田「俺は心に扉がない」

岡田「それもまずい。でも柴田くんのそれは良いところだから」

甲斐「でも岡田さんもここ１年ぐらい心開いてくれましたよね」

岡田「上辺だけな」

甲斐「ウソでしょ」

最後の出演者に言うことか！という握りしめた拳は地面に叩きつけて下さい。

※文章量がとんでもない事になりそうなのでオープニングトークはこの辺りにしておきます。

ゲスト「春風亭一蔵さん」



甲斐ちゃんラストにふさわしいゲスト「一蔵師匠」が登場しました。

おかしばへのリスペクトがおそらく番組出演者、スタッフより深く、入り時間よりもかなり早くお越しになり、まずは出演者、スタッフに平身低頭あいさつ。とにかくリスペクトが本番前から止まらなかったです。

本番が始まりましても、トークがどこのルートを通ろうと結果リスペクトに着地するというとんでもないトーク術。もはやそのトーク力がリスペクトでした。

なぜそんなにリスペクトしているのか・・・。

一蔵「文化放送でラジオをやる事になり、色んなラジオを聞いたのですが「おかしば」に敵う番組はない」

柴田「俺も探したんですけど、ないんですよ」

岡田「あるわ！」

柴田「本当に探したんですよ」

岡田「あるわ！」

一蔵「電車で笑っちゃうのよ」

柴田「俺は電車でも車でも笑っちゃうのよ」

冒頭は、一蔵師匠が褒める、柴田さんが全肯定する、岡田師匠が否定する、を繰り返しております。

そこからはトラック運転手から落語家の世界に転身した一蔵師匠の経歴をなぞりながら、落語家の話、ラジオの話、ボートレースの話などなど、多岐に渡って話をしています。

Q.なぜ弟子入りした際に、師匠の家を毎日掃除するのか？

Q.なぜ師匠とお上さんが見習い時代に厳しいのか？

全ての事柄にきっちり理由がありました。

一蔵「岡田師匠も柴田先生もクラスで１番、２番の人気者なわけじゃないですか？」

柴田「県ですね、県」

岡田「やかましい。なんで春風亭一朝師匠の元に弟子入りしたんですか？」

一蔵「初めて講座を見たときにすべての景色が見えたんですよ、実際に。流し鉢がないのにある様に見えたり」

柴田「他の師匠は見えなかった」

一蔵「見えた方もいました」

岡田「林家三平さんは見えないですからね」

一蔵「見えないですね～、良い人なんですけどね」

見習い時代の厳しさや落語家の素晴らしさ、そして兄弟子・一之輔師匠の話、まるで講座を聞いてる様な状態が終始続いています。

いやぁ～聞き応えあったな～。

メッセージテーマ「甲斐ちゃんとおかしば」



たくさんのメッセージありがとうございます。数もさることながら文章量もすごかったです。厚い、そして熱い。

もちろん岡田師匠と柴田さんにも「甲斐ちゃんとおかしば」伺っております。

岡田「どうですか？」

柴田「どうですか？」

まさか無いんですかね・・・。

そんなこんなで３人とも番組をやっている真っ最中に「結婚」「お子さん誕生」など、人生の分岐点の隣には「おかしば」がありました。

ただ柴田さんが言いたい事はそんな人生におけるビッグニュースが全然取り上げられない！という事、でした。

それが悔しい～～、と話が大幅に逸れかけたので、岡田師匠がハンドルを握り直し、方向転換してくれました。

岡田「甲斐ちゃんは昔からずっと一緒にやってる様な安心感がある。言うなら芳香剤みたいな。常に心地いい香りをまいてくれている」

柴田「いつも匂い嗅いでるんですか？」

岡田「誰が匂い嗅いでるや」

柴田「いつも俺を下ネタキャラに仕立てているけど、師匠毎週甲斐ちゃんの匂い嗅いでるんですか？」

岡田「誰がむっつりや！」

※岡田師匠が言いたかった事は「どの番組にいても気にならない、周りに溶け込める。それがまるで芳香剤の様」と言う事で、いい話でした。

一方の柴田さんの「甲斐ちゃんとおかしば」

柴田「これは言っておかないといけないと思って」

甲斐「怖いな～」

柴田「僕も色んなアシスタントの方とこれまでやってきましたけど、甲斐ちゃんは３０分か１時間おきにこっちを見てリップを塗るんですよ」

甲斐「見てないです」

柴田「俺のことを口説きにきてんのかな～って」

※なんだかんだ遠回りしましたが、柴田さんの言いたいことは「一生懸命天然なところが良い」という良い話になっています。

爆笑！おかしば大喜利



第１３シーズンもラスト。キング「RN：レインボーシープ」が独走する中でどうなるのか？といった緊張感はなく、「RN：レインボーシープ」が優勝しました！

おめでとうございます！そしていつもありがとうございます！Tシャツは気になさらずに貰ってください！引き続き宜しくお願い致します！

今週のお題は「こんな入学式はいやだ！」

公開生放送ということで「いやだ！シリーズ」にさせて頂きました。たくさんの回答ありがとうございます。

１４代目王座を懸けた戦いはすでに始まっています。

それでは見事上位に切り込んだ＜ワンワンニャンニャン菊地夫妻＞の全回答です。

＜ワンワンニャンニャン菊地奥様＞

⭐︎校長先生が、明らかに長渕剛ファン

⭐︎校長先生の挨拶がリモート

⭐︎セキュリティが厳重すぎて体育館に入るまでに２時間かかる

⭐︎教員たちによるサンバでの歓迎ダンス

⭐︎至る所で入学生たちがTikTok撮影している

＜ワンワンニャンニャン菊地さん＞

◎校長が、千鳥足でなかなか壇上に辿り着かない

◎BGMが睡眠導入曲なので、まず校長が寝ちゃう

◎式が終わると、校長との２ショットチェキ会がある

◎テッペンスタート

◎式の後半は王様ゲーム

来週のお題「この部屋透明人間がいるな。なぜそう思った？」

回答例）落ちてこないホコリがある。

回答例）マイケルジャクソンの斜め立ちが、なぜか部屋だとできる。

エンディング&業務連絡



エンディングトークは最後の出演となる甲斐ちゃんとサントーからのメッセージ。

番組への思い、おかしばの申し子への感謝、そしてこれから。ハンカチを右手に持って、左手にお茶碗を持ってradikoでぜひ聴いてみて下さい。

エンディング後は、公開生放送という事で、外に出て集まってくれた申し子たちへ感謝のあいさつ。

岡田師匠の号令の元、「彩加コール」、「世人コール」、からの「柴田コール」、うるさいぐらいに盛り上がりました。

３時間という長丁場に付き合って頂いたおかしばの申し子にはもう頭が少ししか上がりません。

次回いつできるかは分かりませんが、号令がかかった際には、再度全員集合お願いします！

来週はゲストに「錦笑亭満堂さん」が登場。

岡田師匠、柴田さん共に周知の関係ということでリラックストークが繰り広げられる事になりそうです。

質問&メッセージ受付中、メールを読まれた方に番組ステッカーをお送りします。

メッセージテーマは番組公式Xにて発表します！

BDSバイクセンサーpresents「私のこだわり伝わりまセンサー」では周囲に理解されない自分だけのこだわりメールを募集しています。

こちらのコーナーはBDSバイクセンサーとのコラボステッカーをプレゼント、イメージガールの竹川由華がブンブンします。

中継コーナーは小宅アナに変わり、これまで調査隊を務めていた「池城どんぐし」&「タルタル関数」が担当します。

来週は「タルタル関数」、どうなるのか・・・、乗り切りたいです。

２年半アシスタントをやっていた甲斐ちゃんとサントーが今週で番組卒業となりました。

岡田師匠も柴田さんも気合が入っており、フルパワーで３時間お送りできたのではないでしょうか。

涙あり、申し子の暴走あり、甲斐ちゃん父からのメールあり、サントーの両親へのインタビューあり、いけあずにファン殺到あり、とにかく盛りだくさんでお送りしています。

来週から変わる部分がありますが、引き続き全員集合宜しくお願いします！

閉店ガラガラSeeYou～、甲斐ちゃんありがとう～～！！

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