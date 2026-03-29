「最初の15分間はみんな探り探りで…」堅実な修正で急造布陣まとめたMF田中碧、先発最多キャップの存在感
[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]
スコットランド戦の先発メンバーでは最多キャップの通算36試合目--。日本代表MF田中碧(リーズ)は経験の少ない選手が並んだ急造チームに落ち着きをもたらし、78分間のプレータイムで終盤の猛攻につながる流れを作った。
1トップ2シャドーにA代表初先発のFW後藤啓介とMF佐野航大、昨年9月以来の復帰となったMF鈴木唯人が並ぶなど、W杯への生き残りを狙う選手たちが起用されたスコットランド戦。田中自身も「前半は僕もちょっと固かったし、みんな固かった」という手探りでのスタートだったが、ミスのない堅実なパスと果敢なデュエルで背骨を担いつつ、試行錯誤に乗り出す姿が目立った。
前半15分から20分ごろまでは攻撃が単発に終わり、相手にボールを握られかける時間はあったものの、田中が最終ラインまで落ちてビルドアップをサポートすることで、ボールを保持できる時間が増加。その後はプレミアリーグで鍛えたデュエルで相手のカウンターの芽を摘んだり、ゴール前まで飛び込んでクロスバーを叩くシュートを放ったりと、個人としても着実なインパクトを残していた。
「やっぱりボールを動かすことや、守備のところもどうしても最初なので久々の代表というのもあったし、初めて出る人もいたなか、ミスだったり、動きの中で完全には噛み合わないというのがあった。ただ僕自身もそうだし、ああやってアジャストしていくことで間でボールを受けたり、それで前を向いて2列目の選手が前向きにゴールに迫ったり、あれで決めることができればパーフェクトだったけど、自分たちが狙っている形を出せたのは良かった。守備もああやってピンチなくやれたのは良かったと思う」
田中によると、最終ラインに落ちてビルドアップを助けるのは本意ではなかった。しかし、急造布陣の中でチームに落ち着きをもたらすための判断だったようだ。
「相手ももちろん元気だし、その中で自分たちがボールを保持する時間をというところで落ちた。個人的には落ちたくないというのがあるけど、ただ試合の流れがある。相手が3(人)で来たら落ちないといけないけど、あえて3対3で来させて、後半みたいに2ボランチを引き出したりとか、2ボランチが来ずに1ボランチだったら逆に自分たちに時間があるし、というのはもっとやれればいいなと思う」
前半はチームに落ち着きをもたらした一方、後ろ重心となったため、ゴール前に顔を出す場面は多くなかった。「個人的にはもう少しボックス内に入っていきたかったのがあった。シュートを打ったシーンもそうだし、フリーで入れるなというのがあったので、そこで最後のところでもより自分の仕事量を増やすためにもそこに入っていかないといけないし、そこも含めて課題はある」。後半は3バックの中央に入ったDF谷口彰悟とも共有し、その点を修正していた。
「落ちてリズムを作るところもあれば、後半みたいに落ちずに2ボランチを引き出して刺せれば少しは2列目にボールが入るので、そこで個人的には修正して後半に挑めた。2ボランチを自分たちに引きつけて前にボールを入れるというのが後半は比較的できたかなと思う」。最後は出場していた時間帯に先制点を奪えなかったことを悔やんでいたが、試合を優位に進めたことが最後の猛攻につながったのは間違いなかった。
この日と同様に若手選手が多数起用された昨年9月のアメリカ戦では前半に先制点を奪われ、後半に失点を重ねる形で0-2の敗戦。同じ課題は繰り返さなかった。
「最初の15分間はみんな探り探りでやっていて、ただ(最初のピンチで)彩艶が止めてくれたし、そんなに良くなかったけど、人がたくさん変わった中、今までもこうした試合がたくさんあった中でうまくいかない試合が多かったので、あそこでゼロで進めることが最終的に勝ちにつながる。もちろん個人のパフォーマンスにはまだ納得していないけど、こうしてチームとしてゼロで進めることが非常に重要だと改めて感じた」
半年前の教訓も活かした試合運びで、森保ジャパンが掲げる「誰が出ても、誰と組んでも機能する」姿を印象付けた。
(取材・文 竹内達也)
スコットランド戦の先発メンバーでは最多キャップの通算36試合目--。日本代表MF田中碧(リーズ)は経験の少ない選手が並んだ急造チームに落ち着きをもたらし、78分間のプレータイムで終盤の猛攻につながる流れを作った。
1トップ2シャドーにA代表初先発のFW後藤啓介とMF佐野航大、昨年9月以来の復帰となったMF鈴木唯人が並ぶなど、W杯への生き残りを狙う選手たちが起用されたスコットランド戦。田中自身も「前半は僕もちょっと固かったし、みんな固かった」という手探りでのスタートだったが、ミスのない堅実なパスと果敢なデュエルで背骨を担いつつ、試行錯誤に乗り出す姿が目立った。
「やっぱりボールを動かすことや、守備のところもどうしても最初なので久々の代表というのもあったし、初めて出る人もいたなか、ミスだったり、動きの中で完全には噛み合わないというのがあった。ただ僕自身もそうだし、ああやってアジャストしていくことで間でボールを受けたり、それで前を向いて2列目の選手が前向きにゴールに迫ったり、あれで決めることができればパーフェクトだったけど、自分たちが狙っている形を出せたのは良かった。守備もああやってピンチなくやれたのは良かったと思う」
田中によると、最終ラインに落ちてビルドアップを助けるのは本意ではなかった。しかし、急造布陣の中でチームに落ち着きをもたらすための判断だったようだ。
「相手ももちろん元気だし、その中で自分たちがボールを保持する時間をというところで落ちた。個人的には落ちたくないというのがあるけど、ただ試合の流れがある。相手が3(人)で来たら落ちないといけないけど、あえて3対3で来させて、後半みたいに2ボランチを引き出したりとか、2ボランチが来ずに1ボランチだったら逆に自分たちに時間があるし、というのはもっとやれればいいなと思う」
前半はチームに落ち着きをもたらした一方、後ろ重心となったため、ゴール前に顔を出す場面は多くなかった。「個人的にはもう少しボックス内に入っていきたかったのがあった。シュートを打ったシーンもそうだし、フリーで入れるなというのがあったので、そこで最後のところでもより自分の仕事量を増やすためにもそこに入っていかないといけないし、そこも含めて課題はある」。後半は3バックの中央に入ったDF谷口彰悟とも共有し、その点を修正していた。
「落ちてリズムを作るところもあれば、後半みたいに落ちずに2ボランチを引き出して刺せれば少しは2列目にボールが入るので、そこで個人的には修正して後半に挑めた。2ボランチを自分たちに引きつけて前にボールを入れるというのが後半は比較的できたかなと思う」。最後は出場していた時間帯に先制点を奪えなかったことを悔やんでいたが、試合を優位に進めたことが最後の猛攻につながったのは間違いなかった。
この日と同様に若手選手が多数起用された昨年9月のアメリカ戦では前半に先制点を奪われ、後半に失点を重ねる形で0-2の敗戦。同じ課題は繰り返さなかった。
「最初の15分間はみんな探り探りでやっていて、ただ(最初のピンチで)彩艶が止めてくれたし、そんなに良くなかったけど、人がたくさん変わった中、今までもこうした試合がたくさんあった中でうまくいかない試合が多かったので、あそこでゼロで進めることが最終的に勝ちにつながる。もちろん個人のパフォーマンスにはまだ納得していないけど、こうしてチームとしてゼロで進めることが非常に重要だと改めて感じた」
半年前の教訓も活かした試合運びで、森保ジャパンが掲げる「誰が出ても、誰と組んでも機能する」姿を印象付けた。
(取材・文 竹内達也)