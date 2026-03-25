「大下容子 ワイド！スクランブル」などを担当するテレビ朝日・八木麻紗子アナウンサーが、２９日、土曜、日曜を担当していた「スーパーＪチャンネル」を卒業した。土曜は２年９カ月、日曜は５年半担当したという。

自身のＳＮＳでは「たくさんの方に番組をご視聴いただき、感謝の気持ちでいっぱいです」と卒業を報告。「番組を担当することになった２０２０年は新型コロナウイルスが感染拡大し、先の見えない状況が続いていました。下の娘はまだ１歳。私に務まるのか…と不安な気持ちもありましたが、職場や番組スタッフ・共演者の皆さんの理解と優しさ、家族や保育園のサポートのおかげで落ち着いて仕事に向き合うことができました」と感謝で振り返った。

「そんな娘もまもなく小学生になります。長男は小学５年生に 我が家の生活も少し変わりそうです」と長女（５）が４月から小学生に、長男は小５になることを伝え、「引き続き『ワイド！スクランブル』は担当しますのでよろしくお願いいたします！心から、ありがとうございました」とつづった。

八木アナは京大農学部卒。２０１１年、同局の野上慎平アナと結婚し、２児を授かった。