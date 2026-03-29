＜速報＞米国女子の最終Rスタート 日本勢トップ岩井千怜、勝みなみは早朝ティオフ
＜フォード選手権 最終日◇29日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが開幕した。第1組が日本時間午前11時30分に1番からまっさらなコースへと飛び出していった。
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日本勢の先陣を切るのは、トータル2アンダー・72位タイの馬場咲希。日本時間午前11時40分にスタートし、1番パー4をプレーしている。日本勢最上位となるトータル16アンダー・3位タイにつける勝みなみと岩井千怜は、それぞれ翌午前5時20分、同5時30分にティオフする。今大会の賞金総額は225万ドル（約3億5950万円）。優勝者には33万7500ドル（約5390万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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