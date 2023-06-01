なにわ男子・大橋和也＆timelesz寺西拓人「anan」で“異国の王子”に 舞台現場でのコミュニケーション術も明かす
【モデルプレス＝2026/03/30】なにわ男子の大橋和也とtimeleszの寺西拓人が、4月8日発売の「anan」（マガジンハウス）スペシャルエディション表紙に登場。グループや舞台現場でのコミュニケーション術を明かす。
【写真】timelesz新メン「濡れ髪がセクシー」テーマパーク降臨ショット
4月25日からスタートする新劇場EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演であり、加藤シゲアキがクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を担う舞台「AmberS -アンバース-」でW主演を務める大橋と寺西が織りなす3つの誌上グラビアストーリーを届ける。表紙は、アンバー＝琥珀に2人が閉じ込められたような特殊加工を施した特別仕様に。舞台のエッセンスがちりばめられたドラマティックなシーンの数々となっている。
シーンは3つから構成。1カット目は、ブラックスーツと胸に飾られたシルバーのブローチ、サッシュをイメージしたチェーンを纏い、異国の王子のようないでたちで登場。柘榴を齧ったり、クラシカルな椅子に腰かけたり…。歴史上の人物の肖像画を彷彿させる重厚感のあるカットとなった。
2カット目は一変、大橋と寺西の素の姿を切り取ったハッピーなフォトシューティングを展開。共にダークカラーニットのスキッパーとカーディガンを着用し、リンクコーディネート。寺西の膝に大橋がちょこんと座って楽しそうにポーズしたり、代わりに大橋の膝に寺西が座ってピースサインをしたり、バックハグしたり…と笑い声が聞こえてきそうな瞬間を切り取った。初共演という空気を感じさせない2人の兄弟感あふれるショットも見どころだ。
3ポーズ目は、舞台「AmberS -アンバース-」の世界へ。2人はグローブやロングコート、袴のようなボトムスなど異国感あふれる衣装を着用し、幻想的にアンバーカラーの渦に身を委ねた。現在短期集中連載中の「AmberS Universe」スペシャルとしてシアトリカルな2人の姿を目に焼き付けてほしい。また、「AmberS Universe」では、次号2492号（4月15日発売）に大橋、2493号（4月22日発売）に寺西が単独で登場する。
インタビューは、特集「人間関係強化塾」にちなみ、なにわ男子、timeleszのメンバーである2人ならではのグループ内コミュニケーション術や、作品ごとに共演者が変わる舞台の現場での交流についてトーク。お互いへの愛嬌たっぷりのメッセージも。こけら落とし公演でのW主演という重責の中、プレッシャーをも共に分け合いながら、2人だからこそより良いものが作れる。そんな期待を抱かせる大橋と寺西の言葉の数々が掲載される。（modelpress編集部）
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◆大橋和也＆寺西拓人「anan」表紙登場
4月25日からスタートする新劇場EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演であり、加藤シゲアキがクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を担う舞台「AmberS -アンバース-」でW主演を務める大橋と寺西が織りなす3つの誌上グラビアストーリーを届ける。表紙は、アンバー＝琥珀に2人が閉じ込められたような特殊加工を施した特別仕様に。舞台のエッセンスがちりばめられたドラマティックなシーンの数々となっている。
2カット目は一変、大橋と寺西の素の姿を切り取ったハッピーなフォトシューティングを展開。共にダークカラーニットのスキッパーとカーディガンを着用し、リンクコーディネート。寺西の膝に大橋がちょこんと座って楽しそうにポーズしたり、代わりに大橋の膝に寺西が座ってピースサインをしたり、バックハグしたり…と笑い声が聞こえてきそうな瞬間を切り取った。初共演という空気を感じさせない2人の兄弟感あふれるショットも見どころだ。
3ポーズ目は、舞台「AmberS -アンバース-」の世界へ。2人はグローブやロングコート、袴のようなボトムスなど異国感あふれる衣装を着用し、幻想的にアンバーカラーの渦に身を委ねた。現在短期集中連載中の「AmberS Universe」スペシャルとしてシアトリカルな2人の姿を目に焼き付けてほしい。また、「AmberS Universe」では、次号2492号（4月15日発売）に大橋、2493号（4月22日発売）に寺西が単独で登場する。
◆大橋和也＆寺西拓人、グループ・舞台現場でのコミュニケーション術とは
インタビューは、特集「人間関係強化塾」にちなみ、なにわ男子、timeleszのメンバーである2人ならではのグループ内コミュニケーション術や、作品ごとに共演者が変わる舞台の現場での交流についてトーク。お互いへの愛嬌たっぷりのメッセージも。こけら落とし公演でのW主演という重責の中、プレッシャーをも共に分け合いながら、2人だからこそより良いものが作れる。そんな期待を抱かせる大橋と寺西の言葉の数々が掲載される。（modelpress編集部）
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