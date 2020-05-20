◆米大リーグ ブルージェイズ８ｘー７アスレチックス（２８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が本拠でのアスレチックス戦に、メジャーで初めて「４番・三塁」で出場し、１安打２出塁の活躍。今季メジャーに初挑戦した２人が、ＮＰＢで長らく務めた「４番」で結果を出してみせた。

岡本がメジャーでの４番初安打を放った。出場２戦目で初めて４番で起用されると、初回２死一塁でカウント１―２から左腕のスプリングスの真ん中高め９１・９マイル（約１４７キロ）直球に反応し、三遊間を破る左安打を放った。３回２死二、三塁では四球で出塁。巨人時代に慣れ親しんだ“定位置”で２戦連続安打を含め５打数１安打１四球だった岡本は「（打順が変わっても）役割は変わらないので、そこで応えられるように」と冷静に受け止めた。

指揮官からの期待は大きい。前日２７日（同２８日）のデビュー戦では７番で出場して３打数２安打。一夜明けて４番へ“昇格”させた理由についてシュナイダー監督は「キャリアを通じて左投手に対する成績がいい。（４番なら）少なくとも２回、できれば３回（先発する）左投手と対戦できる。（３番の）ゲレロの後に配置することでゲレロの存在も脅威となる。カズ（岡本）が４番に入るのは理にかなう」と説明した。今後は相手投手との相性などを考慮して、様々な打順で起用される見込みだ。

チームは一時４点のリードを許しながら９回に土壇場で追いつき、延長１１回にサヨナラ勝ち。開幕から２戦連続のサヨナラ劇で２連勝を飾った。２日連続で歓喜の輪に加わり「勝てて良かった」と岡本。献身的な主砲らしく勝利に貢献し続けていく。（宮内 孝太）