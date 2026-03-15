アマ球界の注目選手をピックアップする「ドラフト報知」は、第９８回センバツ高校野球大会から花咲徳栄の黒川凌大投手（３年）を取り上げる。最速１４７キロの本格派右腕は、全国デビューとなった東洋大姫路との初戦を２失点で完投勝利。存在を強くアピールした。

胸を張って大きく振りかぶり、「花咲徳栄」の胸文字に膝が付くほどに左足を高く上げる。近年少なくなったワインドアップモーションから投じる力強いストレートが、黒川の最大の武器だ。

東洋大姫路戦は球威で打者のバットを押し込み、フライアウトが１６個。「これが自分の特長。投げていて手応えはありました」とうなずいた。

もう一つの魅力はスタミナだ。昨秋の関東大会は、法政二との１回戦で５回までに９点を失ったものの、６回以降は立ち直り、９回１７６球を投げて１０―９で勝利した。中１日で迎えた甲府工との準々決勝にも先発。６回無失点でコールド勝ちし、センバツ出場を確実にした。

「もともと体が強く、ものすごく体力がある。最後まで投げ切るという意識も持っている」と岩井隆監督（５６）は言う。心身ともにタフなエースとして、強豪校を支えている。

変化球は大きく曲がるスライダーを軸に、フォークで空振りを狙う。甲子園で視察したスカウトは「スライダーも直球と同じように腕を振って投げることができる」と評価した。１８２センチ、８６キロ。見た目も骨太な個性派右腕が、センバツを経てどのような進化を遂げるか注目だ。（浜木 俊介）

◆黒川 凌大（くろかわ・りょうた）２００８年４月１１日、栃木県生まれ。１７歳。小学２年で野球を始め、壬生中では上三川ボーイズでプレー。花咲徳栄では１年秋に背番号１０でベンチ入り。昨秋からエースナンバーを背負う。１８２センチ、８６キロ。右投右打。