なにわ男子・大橋和也とtimelesz・寺西拓人が、3つのフォトストーリーであなたを誘う！『anan』2491号スペシャルエディションの表紙に揃って登場

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なにわ男子の大橋和也とtimeleszの寺西拓人が、『anan』2491号のスペシャルエディションの表紙に登場。舞台『AmberS -アンバース-』でW主演を務める同志としての強い覚悟とふたりならではのあたたかな空気感を感じられるスペシャルグラビアが掲載される。

■美しくドラマティックなふたりを閉じ込めた、特別仕様の表紙は必見！

今の時代に沿った人間関係のあり方や対処法を紹介する特集「人間関係強化塾2026」。そのスペシャルエディションの表紙を飾るのは、なにわ男子の大橋和也とtimeleszの寺西拓人。4月25日からスタートする新劇場・EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演であり、加藤シゲアキがクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を担う舞台『AmberS -アンバース-』でW主演を務めるふたりが織りなす3つの誌上グラビアストーリーをお届けする。表紙は、アンバー＝琥珀にふたりが閉じ込められたような特殊加工を施した特別仕様に。舞台のエッセンスがちりばめられたドラマティックなシーンの数々をお楽しみに。

■役者としても活躍するふたりだからこそ描ける、3つのグラビアストーリー

シーンは3つから構成。1カット目は、ブラックスーツと胸に飾られたシルバーのブローチ、サッシュをイメージしたチェーンを纏い、異国の王子のようないでたちで登場。柘榴を齧ったり、クラシカルな椅子に腰かけたり…。歴史上の人物の肖像画を彷彿させる重厚感のあるカットとなった。

2カット目は一変、大橋と寺西の素の姿を切り取ったハッピーなフォトシューティングを展開。ともにダークカラーニットのスキッパーとカーディガンを着用し、リンクコーディネート。寺西の膝に大橋がちょこんと座って楽しそうにポーズしたり、代わりに大橋の膝に寺西が座ってピースサインをしたり、バックハグしたり…と笑い声が聞こえてきそうな瞬間を切り取っている。初共演という空気を感じさせないふたりの兄弟感あふれるショットにも注目だ。

3ポーズ目は、舞台『AmberS -アンバース-』の世界へ。ふたりはグローブやロングコート、袴のようなボトムスなど異国感あふれる衣装を着用し、幻想的にアンバーカラーの渦に身を委ねてもらった。現在短期集中連載中の「AmberS Universe」スペシャルとして、シアトリカルなふたりの姿をぜひ目に焼き付けよう。

また、「AmberS Universe」では、次号・2492号（4月15日発売）に大橋が、2493号（4月22日発売）に寺西が単独で登場する予定。こちらもお楽しみに。

■グループ、舞台の現場でのコミュニケーション術とは？

インタビューは、特集「人間関係強化塾」にちなみ、なにわ男子、timeleszのメンバーであるふたりならではのグループ内コミュニケーション術や、作品ごとに共演者が変わる舞台の現場での交流について聞いた。お互いへの愛嬌たっぷりのメッセージも必見だ。こけら落とし公演でのW主演という重責のなか、プレッシャーをもともに分け合いながら、ふたりだからこそより良いものが作れる。そんな期待を抱かせる大橋と寺西の言葉の数々をお見逃しなく。

■『anan』2491号「人間関係強化塾2026」特集内容

オンラインでの人間関係、オフラインでの人間関係……様々な関係性が入り組む今の時代ならではのより良い人間関係のための指南書。最新の会話術、いまどき上下関係マナー、メイク・ファッションによる印象操作術を紹介。CLOSE UPでは2ndソロカバーアルバムをリリースする増田貴久の特別撮り下ろしとインタビューも。通常版表紙は、櫻坂46のメンバー16人が飾る。

（※anan2491号は、通常版とスペシャルエディション同日発売。特集内容は同一。）

■書籍情報

2026.04.08 ON SALE

『anan2491号 スペシャルエディション』

(C)anan/マガジンハウス

■関連リンク

『anan』公式サイト

https://magazineworld.jp/anan/

なにわ男子 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/56

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0011

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/