SEVENTEENが「Tiny Light」のアニメMVを公開！EDに起用された『BEASTARS』のキャラに加えメンバーをモチーフにしたキャラも登場

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SEVENTEENが3月30日に、アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のED主題歌に起用されている「Tiny Light」のアニメMVを公開した。

■『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のED映像と同じく、アニメーション作家・hohobunにより制作

SEVENTEEN「Tiny Light」のアニメMVは、『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のED映像と同じく、アニメーション作家・hohobunの映像で制作されている。ゴーシャとトキの出会いから始まり、様々なキャラクターたちの関係性が鮮やかに描かれていく。映像の中にはSEVENTEENのメンバーをモチーフにしたキャラクターたちも登場しているので、ぜひ注目してほしい。

「Tiny Light」はWOOZIが作詞・作曲に参加し、どんな困難が訪れても君を絶対に手放さないという、勇気ある告白を込めた楽曲。テンポの速いドラムとリズミカルなギター演奏に、叙情的な歌詞が美しく溶け込んでいる。SEVENTEENのダイナミックで力強いエネルギーと、CARATに向けた真摯な想いが感じられる一曲だ。

止まらない勢いのSEVENTEENに、今後も要注目だ。

(C)板垣巴留（秋田書店）／東宝

■リリース情報

2026.02.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Tiny Light」

■関連リンク

『BEASTARS FINAL SEASON』作品サイト

https://bst-animation.com/

SEVENTEEN OFFICIAL SITE

https://www.seventeen-17.jp/

■【画像】「Tiny Light」アニメMV 画面カット