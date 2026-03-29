本日3月29日（日）に最終回を放送した、篠原涼子主演 日本テレビ系 日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。

最終回、永遠の愛を誓った冬木こずえ（篠原涼子）と日下怜治（ジェシー）。しかし、二人の命がけの逃避行は思わぬ形で終わりを迎えた。怜治は、みずから佐伯雄介（藤木直人）に連絡。そして到着した佐伯たちに対し、脱獄は自分の意志でしたことであり、こずえはあくまで「人質」、つまり共犯関係にはないと、自分を犠牲にしてこずえを守った。夢見た自由、二人で生きる未来は、叶わなかった ――。

最終回 振り返りはこちら：https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/10.html

■壮大なノンストップ・クライム・エンターテインメントが再始動！それぞれの思惑が交差するSeason2

強盗殺人罪及び逃走罪で無期拘禁刑となり、刑務所に移送された怜治。そして、異動願いが叶ったこずえ。意味深な地上波放送のラストシーンのまさに「その後」を、Huluならではの壮大なスケールで描くSeason2が始動！3月29日（日）からHuluで独占配信。毎週日曜午前10時 新エピソード更新（全5話）。

脱獄が失敗に終わったあの日から一年。こずえは、怜治が収容されている白岩刑務所に異動願いを出し、初の女性区長として就任。そこは、高学歴のエリート所長・権頭京平が「刑務所イノベーション」を掲げて築き上げた、通称<スマートプリズン>。収容者たちの心拍数をも監視・管理する最新テクノロジーで、アリ一匹すら逃がさぬ鉄壁の孤城だ。

塀のなかで一年ぶりに再会したこずえと怜治。しかし、怜治はこずえに拒否反応を示すばかりか、塀の外にいる恋人と親密な様子――!? ほんの一瞬たじろぐこずえだが、それでも、願いは一つだけ。「今度こそ」。今度こそ怜治を自由にする、ただそれだけがこずえの目的であり、生きる意味。そんな中、怜治の恋人が起こした行動により、ある事件が――?

Season2のメインビジュアルは、怜治を自由にするため決意を新たにしたこずえ、1年を経てなお本心が読めないが、こずえと同じ方向を見据えているようにも窺える怜治、そしてそんな2人とは少し離れた場所から、こずえに危険な道を歩ませたくないと願う佐伯の姿を描いている。

特報映像では、「この命に変えても、必ずあなたを救い出す――」というこずえの力強い意志を感じるセリフと共に、最新設備を誇る刑務所の様子や、塀の内外に潜むクセ者たちの姿も描き、緊張感あふれる脱獄劇の幕開けを予感させる映像に仕上がっている。それぞれの想いが交錯する中、物語はどのような結末へ向かうのか？

URL：https://youtu.be/pESHAn-yNTA

■篠原涼子・ジェシー・藤木直人、さらに沢村玲・梶原叶渚が続投！新キャスト含む総勢15名の新たな相関図解禁

凶悪な受刑者たち、腹に一物ある刑務官たち、そして――!? 追いつけないほどのスピード感で進むストーリー、騙し・騙され、裏切り・裏切られというサスペンスはもちろん、塀のなかという狭い世界で起こる濃く激しい日常を描き出す、豪華なキャスト陣も本作の魅力の1つ。篠原、ジェシー、藤木はもちろん、氷川拘置所の元・未拘禁者であり、トランスジェンダーの内村優役・沢村玲、そして怜治の妹・寿々役の梶原叶渚も、地上波版から続投し、Season2を盛り上げる。

注目すべきは、ワケあり、クセ強な登場人物を演じる新キャストたち。舞台が拘置所から刑務所に移ったことで、こずえが相対する収容者も危険性を増す。怜治の同室者である青島翔役・YOUNG DAIS、東拓人役・松岡広大、小木沼義三役に五頭岳夫が登場。

ひと癖もふた癖もある彼らを日々指導し、保安警備を行う刑務官もまた油断ならない者ばかり。「刑務所イノベーション」の立役者としてメディアへの露出が絶えないエリート所長・権頭京平役の桐山漣（※名前は一点しんにょう）、こずえを慕う新米刑務官・白戸蓮役の大倉空人をはじめ、五十嵐道長役・木戸邑弥、森淳広役・弓削智久、木村久成役・市川知宏、そして医務官/メンタルカウンセラー・田原純二役の忍成修吾が名を連ねる。

さらに、怜治の恋人・凛花を演じる志田彩良が本作から登場。更に、カイル カード、うらじぬのも第3話からのキーパーソンに。誰が敵で、誰が味方か――!? 登場人物全員が、ストーリーをかき乱す！

愛する人のために、悪魔に魂を売った女刑務官・こずえ。一年の月日をかけて練り上げた、大胆不敵かつ綿密な脱獄計画の全貌とその行方を、お見逃しなく！

新たな相関図も解禁！こちらのページにて：https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/chart/season2/

■Season2 イントロダクション

あなたを自由にできるなら、地獄に堕ちても構わない。

脱獄が失敗に終わったあの日から1年。

こずえは、怜治が収容されている白岩刑務所に赴任した。

そこは、最新テクノロジーを備えた鉄壁の刑務所 <スマートプリズン>。

アリ1匹さえ逃がさぬ盤石なシステムをかいくぐるべく、綿密に張り巡らされた嘘と罠、刑務官や凶悪犯との化かし合い――。

目的のために悪魔にも魂を売ったこずえは、警察さえも欺く大胆不敵な脱獄計画を決行する！

<スマートプリズン> 陥落は造作ないものと思われたが――。

ただでは転ばぬ、“塀”の内外のクセ者たちが、何度でもこずえの前に立ちはだかる！

誰が敵か？誰が味方か？

女刑務官×殺人犯×刑事

怜治へと差し伸べられたこずえの手を今度こそ佐伯は掴むことができるのか？

これまで自分を厳しく律して職務を全うしてきた女刑務官・冬木こずえが人生を狂わすほどの愛に出会ってしまった。

待ち受けるのは、ハッピーエンドか、それとも――。

鮮烈な<脱獄エンターテインメント>いよいよ新章へ！

地獄の底の、次なる扉が放たれる！

■Season2 第1話あらすじ

脱獄に失敗したあの日から1年ーー。自らのために犠牲になった日下怜治（ジェシー）を救い出すべく、異動願いを出した冬木こずえ（篠原涼子）。初の女性区長として赴任したのは、高学歴のエリート所長・権頭京平（桐山漣）によって改革された、先進的な刑務所<スマートプリズン>だった。赴任当日、怜治と再会したこずえ。しかし怜治は、こずえに対し拒否反応を示す。

こずえは、氷川拘置所の元・未決拘禁者であり、現在はスナックで働く内村優（沢村玲）の協力を得ながら、怜治の脱獄計画を練っていた。そこへある日、警視庁の刑事・佐伯雄介（藤木直人）がこずえの元へやって来る。合同捜査が理由で引っ越してきたというが、その真意は別にあり...。

一方、怜治のもとを訪れたのは、支援団体のメンバーである倉木凛花（志田彩良）。親密な様子の二人は、実は恋人同士で...。こずえが現れ、怜治に裏切られたと感じた凛花は、怜治の妹・寿々の身の危険をちらつかせ、こずえにも敵意を向ける。自分の存在が怜治の身を危険に晒すことに気付いたこずえは、あることを決意するが...!?

こずえが用意した大胆かつ周到な計画とは？こずえと怜治の運命は？新たな脱獄劇が幕を開けるーー!!

■スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘 石尾純

プロデューサー ：鈴木亜希乃 ヘリー・アン 高橋浩史 福井芽衣

演出：中茎強 茂山佳則 保母海里風

脚本：當銘啓太

音楽：中島ノブユキ

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

■番組公式ホームページ・SNS

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