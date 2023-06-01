TRIPLANE、デビュー22年目の新たな一歩 通算14枚目のオリジナルアルバムをリリース
TRIPLANE、デビュー22年目の新たな一歩 通算14枚目のオリジナルアルバムをリリース
TRIPLANE
2004年にシングル「スピードスター」でデビューしたTRIPLANEが、通算14枚目となるオリジナルNEWアルバムを4月1日にリリースする。
一昨年の20周年イヤーではベストアルバムを2枚リリースしての47都道府県ツアー、昨年はオリジナルアルバムのリリースと全国ツアーで突っ走ってきたTRIPLANE。
デビュー22年目となる今年もオリジナルNEWアルバム『Huge Chamber』発売、アルバムを引っ提げた全国ツアーと10月のアニバーサリースペシャルライブの開催など、精力的に活動を行っていく。＜TRIPLANEコメント＞
“TRIPLANE”という文化を楽しめる仲間達との空間、そのコミュニティをこれからもっと巨大なものにしていきたいという野望とか願いを込めて。
作品情報アーティスト：TRIPLANEタイトル：Huge Chamber発売日：2026年4月1日（水）CD：全国主要CDショップ・オンラインショップで販売配信：音楽ストリーミングサービスおよび主要ダウンロードサービスにて同時配信予定＜アルバム収録曲＞01. GIRA GIRA02. ありがとう03. もうわからない、さよなら。 04. 最高のエンド05. ロケットランチャー06. 人生おーらい□（□は白抜きハートマーク）07. シラけちゃったらごめんね 08. Motto09. 號10. なぜ＜TRIPLANE LIVE TOUR 2026 『號-gou-』公演日程＞4月11日(土) 岡山 CRAZYMAMA 2nd room4月12日(日) 広島 Yise4月25日(土) 香川 高松 TOONICE4月26日(日) 和歌山CLUB GATE4月29日(水・祝) 神奈川 川崎 溝ノ口劇場5月09日(土) 北海道 帯広 studio REST5月10日(日) 北海道 美幌町民会館小ホール5月16日(土) 宮城 仙台 enn3rd5月17日(日) 岩手 盛岡 the five morioka5月23日(土) 福岡 INSA5月24日(日) 熊本 B.9 V25月30日(土) 大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN5月31日(日) 愛知 名古屋 ell.SIZE6月06日(土) 北海道 札幌近松6月20日(土) 東京 新代田 FEVER＜TRIPLANE 22nd Anniversary Special公演日程＞2026年10月17日（土）代官山UNIT2026年10月25日（日）札幌・Zepp Sapporo