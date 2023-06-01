大橋和也＆寺西拓人、『anan』表紙に登場 強い覚悟と温かさ…ドラマティックな誌上グラビア3編
なにわ男子の大橋和也とtimeleszの寺西拓人が、4月8日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2491号スペシャルエディション（マガジンハウス刊）の表紙に登場する。新劇場で上演される舞台『AmberS -アンバース-』でW主演を務める同志としての強い覚悟と、2人ならではのあたたかな空気感を感じられるスペシャルグラビアとなる。
【写真】かっこよすぎる！スーツ姿に笑顔が輝く大橋和也と寺西拓人
4月25日からスタートする新劇場EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演であり、加藤シゲアキがクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を担う舞台『AmberS -アンバース-』でW主演を務める2人が織りなす3つの誌上グラビアストーリーが展開される。表紙は、アンバー＝琥珀に2人が閉じ込められたような特殊加工を施した特別仕様に。舞台のエッセンスがちりばめられたドラマティックなシーンの数々となる。
シーンは3つから構成。1カット目は、ブラックスーツと胸に飾られたシルバーのブローチ、サッシュをイメージしたチェーンを纏い、異国の王子のようないでたちで登場。柘榴を齧ったり、クラシカルな椅子に腰かけたり…。歴史上の人物の肖像画を彷彿させる重厚感のあるカットとなった。
2カット目は一変、大橋と寺西の素の姿を切り取ったハッピーなフォトシューティングを展開。共にダークカラーニットのスキッパーとカーディガンを着用し、リンクコーディネート。寺西の膝に大橋がちょこんと座って楽しそうにポーズしたり、代わりに大橋の膝に寺西が座ってピースサインをしたり、バックハグしたり…と笑い声が聞こえてきそうな瞬間が切り取られた。初共演という空気を感じさせない2人の兄弟感あふれるショットに注目だ。
3ポーズ目は、舞台『AmberS -アンバース-』の世界へ。2人はグローブやロングコート、袴のようなボトムスなど異国感あふれる衣装を着用し、幻想的にアンバーカラーの渦に身を委ねた。現在短期集中連載中の「AmberS Universe」スペシャルとしてシアトリカルな2人の姿を見せる。また、「AmberS Universe」では、次号2492号（4月15日発売）に大橋、2493号（4月22日発売）に寺西が単独で登場する。
インタビューは、特集「人間関係強化塾」にちなみ、なにわ男子、timeleszのメンバーである2人ならではのグループ内コミュニケーション術や、作品ごとに共演者が変わる舞台の現場での交流について語った。お互いへの愛嬌たっぷりのメッセージも必見。
こけら落とし公演でのW主演という重責の中、プレッシャーをも共に分け合いながら、2人だからこそより良いものが作れる。そんな期待を抱かせる大橋と寺西の言葉の数々が見どころとなる。
【写真】かっこよすぎる！スーツ姿に笑顔が輝く大橋和也と寺西拓人
4月25日からスタートする新劇場EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演であり、加藤シゲアキがクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を担う舞台『AmberS -アンバース-』でW主演を務める2人が織りなす3つの誌上グラビアストーリーが展開される。表紙は、アンバー＝琥珀に2人が閉じ込められたような特殊加工を施した特別仕様に。舞台のエッセンスがちりばめられたドラマティックなシーンの数々となる。
2カット目は一変、大橋と寺西の素の姿を切り取ったハッピーなフォトシューティングを展開。共にダークカラーニットのスキッパーとカーディガンを着用し、リンクコーディネート。寺西の膝に大橋がちょこんと座って楽しそうにポーズしたり、代わりに大橋の膝に寺西が座ってピースサインをしたり、バックハグしたり…と笑い声が聞こえてきそうな瞬間が切り取られた。初共演という空気を感じさせない2人の兄弟感あふれるショットに注目だ。
3ポーズ目は、舞台『AmberS -アンバース-』の世界へ。2人はグローブやロングコート、袴のようなボトムスなど異国感あふれる衣装を着用し、幻想的にアンバーカラーの渦に身を委ねた。現在短期集中連載中の「AmberS Universe」スペシャルとしてシアトリカルな2人の姿を見せる。また、「AmberS Universe」では、次号2492号（4月15日発売）に大橋、2493号（4月22日発売）に寺西が単独で登場する。
インタビューは、特集「人間関係強化塾」にちなみ、なにわ男子、timeleszのメンバーである2人ならではのグループ内コミュニケーション術や、作品ごとに共演者が変わる舞台の現場での交流について語った。お互いへの愛嬌たっぷりのメッセージも必見。
こけら落とし公演でのW主演という重責の中、プレッシャーをも共に分け合いながら、2人だからこそより良いものが作れる。そんな期待を抱かせる大橋と寺西の言葉の数々が見どころとなる。