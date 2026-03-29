キスミー フェルム数量限定♡春色ルージュでやわらか血色リップ

春のメイクにぴったりな、ときめきカラーが登場♡キスミー フェルムの人気「ルージュアクト」から、やわらかな血色感を演出する数量限定カラーが発売されます。ミルキィな発色と軽やかな塗り心地で、唇に自然な華やかさをプラス。今の季節にぴったりな、やさしく女性らしい印象を叶える新作リップに注目です♪

春らしさ満点の限定カラー

今回の限定色は、肌になじむやさしいトーンが魅力の2色展開。ミルキィローズとミルキィベージュの柔らかな色合いが、顔全体を明るく華やかに彩ります。

主張しすぎないナチュラルな発色で、デイリーメイクにも取り入れやすいのがポイント。トレンド感のある“抜け感リップ”を簡単に楽しめます。

LakaのPLAZA限定色が登場♡きらめく春の新作ティントに注目

なめらかで快適な塗り心地

「ルージュアクト」は、スルスルと軽やかに伸びる“トリコタッチ”が特徴。ミクロカードハウス構造とスムースエモリエントオイルにより、なめらかな塗り心地を実現しています。

唇の動きにしなやかにフィットし、縦ジワレス※の美しい仕上がりに。ひと塗りで均一に色づき、ストレスフリーな使い心地が魅力です。

※メイクアップ効果

色持ち＆うるおいもキープ

塗布後約90秒でフィルム層が形成されるフィルムプロテクト処方を採用。色持ちとツヤ感をしっかりロックし、長時間美しい仕上がりが続きます。

さらに、ベニバナ花エキスやヒアルロン酸、コラーゲンなど8種のうるおい成分を配合し、乾燥しがちな唇をやさしくケア。メイクしながらリップケアも叶える優秀アイテムです。

キスミー フェルム ルージュアクト



価格：1,650円（税込）

容量：3.6g

カラー：限定2色（ミルキィローズ／ミルキィベージュ）

発売日：2026年4月10日（金）数量限定発売

※表示価格はメーカー希望小売価格です。

※店舗により発売日が異なる場合があります。

春メイクをアップデート♡

やさしい色づきと軽やかなツヤ感で、春の装いをぐっと引き立ててくれる限定ルージュ。ナチュラルなのにしっかり印象を変えてくれるので、普段のメイクに取り入れるだけで旬顔に♡

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。新しい季節にぴったりのリップで、毎日のメイクをもっと楽しんでみてください♪