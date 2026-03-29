キスミー フェルム数量限定♡春色ルージュでやわらか血色リップ
春のメイクにぴったりな、ときめきカラーが登場♡キスミー フェルムの人気「ルージュアクト」から、やわらかな血色感を演出する数量限定カラーが発売されます。ミルキィな発色と軽やかな塗り心地で、唇に自然な華やかさをプラス。今の季節にぴったりな、やさしく女性らしい印象を叶える新作リップに注目です♪
春らしさ満点の限定カラー
今回の限定色は、肌になじむやさしいトーンが魅力の2色展開。ミルキィローズとミルキィベージュの柔らかな色合いが、顔全体を明るく華やかに彩ります。
主張しすぎないナチュラルな発色で、デイリーメイクにも取り入れやすいのがポイント。トレンド感のある“抜け感リップ”を簡単に楽しめます。
LakaのPLAZA限定色が登場♡きらめく春の新作ティントに注目
なめらかで快適な塗り心地
「ルージュアクト」は、スルスルと軽やかに伸びる“トリコタッチ”が特徴。ミクロカードハウス構造とスムースエモリエントオイルにより、なめらかな塗り心地を実現しています。
唇の動きにしなやかにフィットし、縦ジワレス※の美しい仕上がりに。ひと塗りで均一に色づき、ストレスフリーな使い心地が魅力です。
※メイクアップ効果
色持ち＆うるおいもキープ
塗布後約90秒でフィルム層が形成されるフィルムプロテクト処方を採用。色持ちとツヤ感をしっかりロックし、長時間美しい仕上がりが続きます。
さらに、ベニバナ花エキスやヒアルロン酸、コラーゲンなど8種のうるおい成分を配合し、乾燥しがちな唇をやさしくケア。メイクしながらリップケアも叶える優秀アイテムです。
キスミー フェルム ルージュアクト
価格：1,650円（税込）
容量：3.6g
カラー：限定2色（ミルキィローズ／ミルキィベージュ）
発売日：2026年4月10日（金）数量限定発売
※表示価格はメーカー希望小売価格です。
※店舗により発売日が異なる場合があります。
春メイクをアップデート♡
やさしい色づきと軽やかなツヤ感で、春の装いをぐっと引き立ててくれる限定ルージュ。ナチュラルなのにしっかり印象を変えてくれるので、普段のメイクに取り入れるだけで旬顔に♡
数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。新しい季節にぴったりのリップで、毎日のメイクをもっと楽しんでみてください♪