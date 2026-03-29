【アベマ30時間】『チャンスの時間』人気企画「ノブの好感度を下げておこう！」 FRUITS ZIPPER仲川瑠夏、山本裕典が参戦
「ABEMA」では、10周年を記念し、4月11日午後3時から12日午後10時にわたって、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画にて『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』を放送することを決定した。
【写真】寝てねぇんじゃ！山本裕典にすごむノブ
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。
『チャンスの時間』は、お笑いコンビ・千鳥がMCを務め、今年で放送開始9年目に突入する「ABEMA」オリジナルレギュラー番組。このたび特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、『チャンスの時間』の人気企画「ノブの好感度を下げておこう！」特別版の放送が決定。ノブがスキャンダルを起こす前に、上がりすぎた好感度を下げて不測の事態に備えておく当企画。楽屋挨拶に訪れるゲストに対し、大悟の指示で“イヤな奴”になりきったノブが好感度の急下降を狙う“好感度落下チャレンジ”を行う。
今回の特別版では、2025年に紅白初出場も果たした大人気アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏、「ABEMA」オリジナルバラエティー『愛のハイエナ』シリーズ出演でも注目を集める俳優・山本裕典が、相手役として登場。今をときめく国民的アイドル・仲川と、活躍の幅を広げている山本を相手に、ノブはどんな“イヤな奴”を演じるのか。
【写真】寝てねぇんじゃ！山本裕典にすごむノブ
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。
今回の特別版では、2025年に紅白初出場も果たした大人気アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏、「ABEMA」オリジナルバラエティー『愛のハイエナ』シリーズ出演でも注目を集める俳優・山本裕典が、相手役として登場。今をときめく国民的アイドル・仲川と、活躍の幅を広げている山本を相手に、ノブはどんな“イヤな奴”を演じるのか。