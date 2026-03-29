互いに新ユニフォームお披露目も…アメリカvsベルギーで色が酷似、選手から苦言「ありえないことだ」
28日の国際親善試合・アメリカ代表対ベルギー代表で両チームが新ユニフォームをお披露目した結果、視認性が悪い状態でプレーが行われる事態になった。アメリカのFWクリスティアン・プリシッチは「ありえないことだ」と苦言を呈している。
この試合では、アメリカが白と赤の斜めストライプが印象的な新1stユニフォームを着用。対するベルギーは淡い青をベースに淡いピンクで円形の模様が入った新2ndユニフォームを着用した。いずれも異なるカラーリングではあるが、白と赤のアメリカ、淡い青と淡いピンクのベルギーは色合いが酷似しており判別がやや困難な組み合わせになってしまった。
現地メディア『CBSスポーツ』は「どの距離から見ても両チームのベースカラーは白か非常に薄い色に見えた」と指摘。また、「特に背中はアメリカのユニフォームが名前と背番号を印刷する部分に白のブロックを配置しているため、その傾向が際立った」とレポートしている。
プレーにも影響があったようで、プリシッチは2-5で敗れた試合後に「両チームが同じ状況だから全く言い訳にはならない。でもありえないことだ」とコメントした。続けて「ボールを持って顔を上げるときは何か(周りの選手)をちゃんと見られないことがある。ユニフォームの色だけが頼りになるが、それが非常に似ているときは難しいよ」と選手目線で意見しながら不満を示した。
現地報道によると両チームは事前に協議した上でユニフォームを決定したという。試合中でもユニフォームを変えることは可能だが、ベルギーは他のユニフォームを31日に試合を行うシカゴへ発送しており、アトランタで行われていたこの試合に予備を持ってきていなかった模様。アメリカメディアは「これは1週間で複数の試合を行うチームでは比較的よくあること」と擁護しつつ、ホームのアメリカが予備のユニフォームを用意できたかについては不明だと伝えている。
この試合では、アメリカが白と赤の斜めストライプが印象的な新1stユニフォームを着用。対するベルギーは淡い青をベースに淡いピンクで円形の模様が入った新2ndユニフォームを着用した。いずれも異なるカラーリングではあるが、白と赤のアメリカ、淡い青と淡いピンクのベルギーは色合いが酷似しており判別がやや困難な組み合わせになってしまった。
プレーにも影響があったようで、プリシッチは2-5で敗れた試合後に「両チームが同じ状況だから全く言い訳にはならない。でもありえないことだ」とコメントした。続けて「ボールを持って顔を上げるときは何か(周りの選手)をちゃんと見られないことがある。ユニフォームの色だけが頼りになるが、それが非常に似ているときは難しいよ」と選手目線で意見しながら不満を示した。
現地報道によると両チームは事前に協議した上でユニフォームを決定したという。試合中でもユニフォームを変えることは可能だが、ベルギーは他のユニフォームを31日に試合を行うシカゴへ発送しており、アトランタで行われていたこの試合に予備を持ってきていなかった模様。アメリカメディアは「これは1週間で複数の試合を行うチームでは比較的よくあること」と擁護しつつ、ホームのアメリカが予備のユニフォームを用意できたかについては不明だと伝えている。
Belgium hit USA for FIVE in Atlanta pic.twitter.com/xXt4CBArfX— B/R Football (@brfootball) March 28, 2026