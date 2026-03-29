胃カメラ検査で見つかる代表的な疾患とは？メディカルドック監修医が、胃がんや食道がん、潰瘍、胃炎などの症状や、早期発見に向けた定期検査の重要性を詳しく解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「胃カメラ後の体調不良」はどうすべき？考えられる原因や対処法について医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

岡本 彩那（淀川キリスト教病院）

兵庫医科大学医学部医学科卒業後、沖縄県浦添総合病院にて2年間研修 / 兵庫医科大学救命センターで3年半三次救命に従事、近大病院消化器内科にて勤務 /その後、現在は淀川キリスト教病院消化器内科に勤務 / 専門は消化器内科胆膵分野

胃カメラ（上部消化管内視鏡検査 胃内視鏡検査）とは？

胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)とは、口や鼻からカメラ(内視鏡)を入れて食道、胃、十二指腸を主に観察する検査です。バリウム検査(胃透視)ではわからない粘膜の微細な異常を確認することができ、癌の早期発見にも有用とされています。

胃カメラ前日の食事

胃カメラの前日は基本的に食事制限がありません。ただし、あまりに遅く、深夜などに食事をとってしまうと場合によっては食べたものが胃内に残ってしまうことがあります。食事の内容に特に制限はありませんが、前日は早めに夕食を済ませるようにしましょう。

また、以前胃カメラを受けた方で、当日朝から食事をしていないにもかかわらず、胃の中に食べたものがあった方は胃の動きが悪くなっている可能性があります。その場合は主治医より前日夜の食事は控えるようにと指示されることはあります。

胃カメラ当日の食事

胃カメラ当日は絶食になります。胃カメラは胃の中に直接カメラを入れて消化管の粘膜を観察していく検査です。当日に食事をしてしまった場合は胃や腸に食べたものが残ってしまい、胃や腸を十分に観察することができなくなってしまいます。誤って食事をとってしまった場合は検査を受ける病院へすぐ連絡しましょう。

胃カメラ検査何時間後に食事はできるの？

胃カメラの直後は喉の麻酔(咽頭麻酔)が効いています。その状態で食事をしたり、水分を飲んだりすると、上手く飲み込むことができません。誤って気管・肺の方向へ入り込んでしまうことがあり、肺炎の原因にもなってしまいます。そのため、胃カメラの直後は食事・飲水は控え、麻酔が切れてくる2時間後を目安に食事・飲水を再開していきます。

ただし、胃カメラ検査でも出血に対する処置などを行った場合はその限りではありません。その検査の結果、病状に合わせて食事や飲水が許可されます。

胃カメラ検査後の食事メニュー

胃カメラ検査後、食事や飲水が許可された場合は特に制限はありません。ただし、出血に対する処置や胃カメラでも癌に対する治療・処置を行った場合など、何らかの処置を行った場合はそれぞれの病状に合わせて順に飲水・食事が許可されていきます。その場合は主治医に確認しましょう。

「胃カメラ」で発見できる病気・疾患

ここではメディカルドック監修医が、「胃カメラ」に関する病気を紹介します。どのような病気や症状なのか、他に身体部位に症状が現れる場合があるのか、など病気について気になる事項を解説します。

胃がん

胃がんは胃(粘膜)から発生する癌です。胃がんの原因としては様々ですが、特にピロリ菌感染からの萎縮性胃炎(慢性胃炎、後述)を元として発生するものが有名です。

胃がんは初期のことは何も自覚症状がなく自分では気づくことが難しいですが、健診などの胃カメラ、胃のバリウム検査(胃透視)で異常を指摘され、発見されることがあります。異常が見つければすぐに病院受診することが重要です。

また、胃がんの症状としては胃のあたりの痛み(心窩部痛)、違和感、食思不振、体重減少などですが、症状が出てくる段階だと進行がんになっている可能性が高いでしょう。何か症状があれば一度病院受診することが重要です。胃がんの治療としては、胃がんがどのあたりまで進行しているかによって異なります。早期の場合であれば、内視鏡治療によりとり切れる可能性があります。しかしながら進行して胃の粘膜の奥まで達していたり、範囲が大きくなっていたりすると内視鏡では取り切れなくなり、手術が必要となることもあります。さらに進行してしまうと手術もできず、抗がん剤での治療、となりますが、この段階になってしまうと根治は難しくなってしまいます。抗がん剤での治療目標は「元気で過ごせる時間を長くする」ことです。うまく病気に付き合っていく治療を行いながら、徐々に出てくる症状に対する治療を行うことになります。いずれにしても、診断を行うのはおもに消化器内科となります。健診で異常があった、気になる症状があるなどの場合は消化器内科を受診しましょう。

食道がん

食道がんは食道(粘膜)から発生する癌です。食道のがんは喫煙などによる刺激など、複数の要因が元となって発生します。その他、食道と胃のつなぎ目の部分から別のタイプの食道がんが出てくることもあります。胃酸が逆流することによって起こる食道炎が治る際に、誤って胃の粘膜で直してしまい、バレット食道というものを作ってしまうことがあり、このバレット食道の粘膜から出てくるものは通常の食道がんと異なる組織になります。

食道がんも早期の場合は症状がないことも多いのですが、食事や水などの飲みこみにくさや痛み、違和感などが出てくることもあります。何か気になる症状があれば病院を受診し、検査を受けることが重要です。また、症状がない早期がんを見つけるために、定期的に胃カメラなどの検査を受けておくことも重要です。

食道がんも胃がんと同様に早期の場合は内視鏡治療で取り切れることがあります。ただし、食道の壁の奥深くに及んでいる場合や範囲が広すぎる場合などは内視鏡でとり切れず、他の治療となることもあります。内視鏡治療でとり切れない場合は手術か放射線化学療法となります。食道がんの場合は手術の成績と放射線化学療法の成績は同じとされているので、それぞれの病状、年齢などにより治療法を選択していくことになります。また、手術等もできない状態まで病状が進行している場合は化学療法(抗がん剤治療)となります。

いずれにしても、診断をしてからの治療となるため、まずは消化器内科を受診するようにしましょう。

胃・十二指腸潰瘍

胃・十二指腸潰瘍は、胃や十二指腸粘膜に深い傷(潰瘍)を作る病気です。原因としてはピロリ菌感染やNSAIDsというタイプの痛み止めなどが挙げられます。その他、潰瘍も良悪性があり、がんが原因で潰瘍になっている場合もあります。胃カメラで潰瘍を認めた場合は胃生検(組織の検査)を行うことが多いでしょう。

潰瘍の場合は腹痛、特に食後のみぞおち当たりの痛みを認めることも多く、時には潰瘍から出血で吐血を認めることもあります。その場合は胃カメラでの緊急止血を行い、出血しないように潰瘍から飛び出している血管を焼いたりして出血しないようにします。

内視鏡治療に合わせて、薬での治療として、胃酸を抑えるタイプの胃薬も使用します。

内服での治療は一般内科でも可能ですが、内視鏡などは消化器内科での検査になります。まずは消化器内科を受診しましょう。

食道静脈瘤

食道静脈瘤は肝硬変(肝臓が硬くなり機能が落ちる病気)に伴い、肝臓に流れる門脈という血管の圧が上がることでその門脈に流れ込む血管の圧が上がり、静脈が瘤を作るように膨れてしまう病気です。

食道静脈瘤が軽度の場合は定期的に様子を見ることもありますが、静脈瘤がひどくなり、破裂しそうな状態になった場合は内視鏡での治療を行います。

また、食道静脈瘤の状態が悪くなり、突然破裂してしまった場合は吐血などの症状を認めます。大出血を起こした場合は出血による血圧低下、最悪死に至る場合もあります。輸血・輸液を行ったり、内視鏡での緊急止血を行う必要もあるため、救急車でもよいのですぐに病院を受診しましょう。

慢性胃炎(萎縮性胃炎)

胃カメラでよく見る病気の一つとして慢性胃炎が挙げられます。特に委の粘膜が萎縮してしまうタイプの慢性胃炎はピロリ菌感染によるものが多いとされており、胃がんの原因にもなっています。この胃炎が見つかった場合はまずピロリ菌の検査を行い、まだピロリ菌に感染しているのであれば除菌を行います。除菌では胃がんの発生率を0にすることはできませんが、除菌しない場合に比べて発生のリスクが1/3-1/4程度まで減らすことができるという報告があります。また、除菌後にも胃がんができる可能性はあるため、年1回程度胃カメラを行い、異常が起こっていないかを確認していきます。

除菌も胃カメラも消化器内科で行うため、消化器内科を受診しましょう。

逆流性食道炎

逆流性食道炎は胃酸が食道まで逆流することで胃と食道のつなぎ目の粘膜に炎症を起こす病気です。症状としては胸やけや胸の痛みなどが出てくることがあります。特に、夜寝るときに横になると胃酸が逆流しやすくなるため、夜間に症状が出てくることもあります。

逆流性食道炎の場合は、胃酸を抑える薬を飲むことにより治療します。これらの症状がある場合は一度内科・消化器内科を受診しましょう。

「胃カメラ後の体調不良」についてよくある質問

ここまで胃カメラ後の体調不良について紹介しました。ここでは「胃カメラ後の体調不良」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

胃カメラ後はどんな症状が現れますか？

岡本 彩那 医師

胃カメラは胃の中に空気を入れるため、時折お腹が張った感じや吐き気を起こす人がいます。その他、胃カメラでは少ないとはいえ出血や穴が開くなどという偶発症も0ではないため、そのようなことがあると腹痛や発熱などの症状が出ることがあります。

胃カメラ後の違和感はいつまで続くのでしょうか？

岡本 彩那 医師

胃カメラ後の違和感の原因としては胃の中に入れた空気の影響や、喉麻酔の影響かと思われます。その場合、1～数時間で違和感が取れることが多いでしょう。症状が続く、悪くなるなどがあれば一度病院受診をしてください。

胃カメラ後に後遺症が残ることはありますか？

岡本 彩那 医師

胃カメラによってどのようなことが起こったかによります。ただ単に空気が入った影響でお腹が張ったり吐き気があるだけなら時間経過で良くなりますし、偶発症が起こっても出血で止血を得られたなら後遺症がなく終わることもあります。ただし、胃や腸に穴が開いて手術が必要になったなどであれば、何らかの症状が残ることは0ではありません。

まとめ胃カメラ後の体調不良は病院受診を!

胃カメラは胃がんや食道がんの早期発見、その他の病気の発見や定期検査には欠かせない検査です。他の検査ではわからなくても、消化管の粘膜を直接見ることによって発見できることが多いでしょう。しかしながら、胃カメラも医療・検査の一部ですので、全く偶発症がないというものではなく、一定のリスクがあります。胃カメラ後に体調不良を起こすこともありますが、かなりの腹痛を認めたり、出血があったり、そうでなくても症状が続く、ひどくなるなどのことがあれば、偶発症が起こっている可能性も0ではないので一度病院を受診しましょう。

「胃カメラ」の異常で考えられる病気

「胃カメラ」から医師が考えられる病気は14個ほどあります。各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

循環器系の病気

血液内科系の病気

心筋梗塞狭心症

MALTリンパ腫

消化器系の病気

胃がん

食道がん

食道接合部癌

十二指腸癌

胃・十二指腸潰瘍

胃食道逆流症(逆流性食道炎・非びらん性胃食道逆流症)

バレット食道

食道アカラシア

食道・胃静脈瘤

慢性胃炎急性胃炎胃カメラ検査は、胃部X線（バリウム検査）ではわからないような粘膜の微細な異常を確認することができるため、特に癌の早期発見に有用な検査です。

参考文献

専門医のための消化器病学|医学書院

消化器内視鏡関連の偶発症に関する第6回全国調査報告|日本消化器内視鏡学会