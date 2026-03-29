２９日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ 緊急１時間スペシャル」（日曜・午後１０時）に、歌手、和田アキ子（７５）が出演。結婚４５年となった夫からの手紙が披露され、言葉をつまらせながらも思いを語った。

番組終盤、ＭＣの山崎育三郎が和田の夫からの手紙があると伝えると「え〜、マジですか？ちょっと待て、ドキドキしてる」と狼狽した和田。山崎が読む長文の手紙では、病気や交通事故にあった時のことなどを振り返り、素顔の和田に触れ、最後は「さて、４月からどうする？」「からだは衰えるけれども、気持ちは衰えない。４０年前の気持ちに帰りましょう！」と呼びかけた。

それを受けて「泣かすでしょう、こういう人なの。色んなこと思い出して、プロとして本当に申し訳ないんだけど、テレビをこういう風に使って…旦那にも感謝です。ありがとう」と和田。「子どもがいないっていうのは、私、結婚してすぐ子宮がんになったの。私が子ども好きなの知ってるから、号泣しちゃって。いろんなことがあったというのを思い出して…私は彼に励まされてる」と語った。

そして、夫へのメッセージを求められると「手紙書かんといて、ほんまに。危ないよ、和田アキ子を守らなあかんねんから。一歩表に出たら和田アキ子なんです。まだまだ戦いますから。お手紙書くのやめてください。動揺します」と呼びかけてから、「本当にいい人なんです。私、よく涙が止まってると思う。多分、楽屋で泣いてんちゃう」と夫へのあふれる思いを表現した。