グラニースミス×みすゞ飴♡すもも香る春限定アップルパイ登場

アップルパイ専門店グラニースミスから、春限定の特別なコラボスイーツが登場♡信州の老舗・飯島商店の「みすゞ飴」と「すももジャム」を使用した新作は、果実の魅力をたっぷり楽しめる贅沢な仕上がりです。甘さと酸味のバランスが絶妙で、春らしい爽やかさを感じられる味わいに♪今しか味わえない特別なアップルパイをぜひチェックしてみて。

すもも×りんごの贅沢パイ

『すももアップルパイ』は、サクサクのパイ生地に二層の自家製クリーム（カスタードクリーム×サワークリーム）と青森県産ジョナゴールドを重ねた、贅沢な一品。

さらに、飯島商店の「四季のジャム」“すもも”と「みすゞ飴」をトッピングし、焼き上げることで新感覚の食感を実現しています。

すももの華やかな酸味とりんごの甘みが調和し、奥行きのある味わいに仕上がっているのが魅力♡素材の良さを最大限に引き出した、春限定の特別なアップルパイです。

すももアップルパイ

価格：テイクアウト790円／イートイン1,010円(税込) ※京都店イートイン800円（ホイップクリーム・キャラメルソースなし）

・販売期間：2026年4月1日(水)～4月30日(木)

・販売場所：グラニースミス全店舗・オンラインショップ

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手作りへのこだわりが魅力



今回のコラボは、どちらも“手作り”にこだわるブランド同士だからこそ実現した特別な一品。

「みすゞ飴」（株式会社飯島商店）

飯島商店の伝統製法で作られるみすゞ飴と、グラニースミスの丁寧なパイ作りが融合し、素材の魅力をしっかり感じられる味わいに仕上がっています。

果実の美味しさを活かしたやさしい甘さと、どこか懐かしさを感じる温かみも魅力です♡

爽やかドリンク＆キャンペーン

価格：テイクアウト700円／イートイン800円(税込)

アップルパイと一緒に楽しみたいのが『すももティーソーダ』。

「四季のジャム」のすももを使用し、紅茶と炭酸を合わせた爽やかな味わいで、甘いパイとの相性も抜群です♪

販売期間：2026年4月1日(水)～4月30日(木)

販売場所：ドリンク提供店舗

※ドリンク提供店舗：三宿店(テイクアウトのみ)/青山店/二子玉川店/横浜赤レンガ倉庫店/CIAL横浜店/ラゾーナ川崎店(テイクアウトのみ)/西宮店/京都店

さらに、SNSキャンペーンも開催！

【キャンペーン期間】2026年4月1日（水）～4月12日（日）

【プレゼント内容】・すももアップルパイ4カット入り10名様

【応募方法】

①Instagram公式アカウントをフォロー②対象投稿にいいね

※当選発表：2026年4月13日（月）以降順次

春だけの特別な味わい

グラニースミスとみすゞ飴のコラボは、素材の魅力と職人のこだわりが詰まった贅沢スイーツ♡期間限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。おうち時間のご褒美や手土産にもぴったりな一品♪春の訪れを感じる爽やかな味わいを、ぜひこの機会に楽しんでみてください。