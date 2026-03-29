ヤクルトは２９日、球団公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「ただいま つば九郎復活！」と題し、３１日の活動復活を前に池山監督や山田内野手らが復活を歓迎するメッセージ動画などを公開した。

約６分間の動画では、「笑顔も ざわめきも 少し足りなかった」「にぎやかなはずの場所がほんの少しだけ寂しかった」「球場の空気がどこか物足りなかった」「理由は、みんな気づいていた」「みんなこの瞬間を待っていた」などの文字が映し出されるとともに、つば九郎が無人の神宮球場のグラウンドに姿を見せる様子を公開。

続けて、山田が「つば九郎、おかえりなさい。また神宮球場を、そしてスワローズを盛り上げていきましょう」と呼びかけたのを皮切りに、塩見、長岡、奥川、石川、吉村ら選手らが次々と歓迎のメッセージを寄せ、最後に池山監督が「つば九郎 待ちに待ってました。おかえり。燕心全開。今年頼みます。頑張りましょう」と呼びかけた。

１９９４年にデビューしたつば九郎は、球界屈指の人気を誇る球団マスコットだったが、昨年２月に担当スタッフの死去に伴い、活動休止となった。３１日の神宮開幕となる広島戦から活動を再開。開幕３連勝と絶好のスタートを切った池山ヤクルトに頼もしい援軍が加わる。