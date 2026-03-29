櫻坂46谷口愛季 極上カレーで“赤ちゃん”化！？「マリオテニス フィーバー」「ROBLOX」をプレイ！：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは、「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
【動画】櫻坂46谷口愛季 極上カレーで“赤ちゃん”化！？「マリオテニス フィーバー」「ROBLOX」をプレイ！
3月29日（日）は、ゲストに舘野忠臣（ネコニスズ）、中嶋優月、谷口愛季（共に櫻坂46）を迎えて「ROBLOX」をプレイ。
さらに四天王（有吉、タカトシ、田中）が、「マリオテニス フィーバー」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
今回は、ゲストの「赤ちゃん」こと舘野、櫻坂46・中嶋＆谷口と中央区銀座からスタート！ 「俺から見れば、全員赤ちゃんだな！」と大人な有吉(笑)。
トシが「赤ちゃん、知ってる？」と振ると、「（舘野が）しゃべり始めて“ハッ！”となりました。“あの人だ！”って…」と中嶋。舘野に「ママ〜」と甘えられた谷口は、「はい……」と、思わず視線をそらします(笑)。
みんなで、土鍋ごはんと甘辛ビーフカレーが人気の「一体感」へ。毎日行列ができる名店です。彩り豊かに並べられた野菜、炊きたての土鍋ごはんにテンションが上がる一行。
一口食べた有吉は…
中嶋もお米の美味しさに感動！ 「私、本当にお米にこだわりがあるタイプなんです。土鍋、嬉しいです！」とコメントします。「お肉もめっちゃやわらかい」と笑顔になる谷口。そして気になる、赤ちゃんの反応は…？
「（本当は）からいんだけど…」とどっちつかずの食リポ(笑)。
さらに有吉が、「そっちの赤ちゃんも美味しい？」と振ると、「こっちの赤ちゃんも美味しいですぅ」と谷口(笑)。貴重な谷口の赤ちゃんぶりは、ぜひTVerで！
ここで、谷口が得意な「テトリス」の話題に。「めちゃめちゃ得意で、99人で戦うゲームで1位を獲ったことがあります」（谷口）。
そこで谷口の実力を確かめるべく、番組のゲーム番長こと田中と「ぷよぷよ™テトリス®2」で対戦！ 谷口は「圧勝したいと思います！」と自信をのぞかせます。
一方、「ゲームボーイの白黒画面でやり込んだ」という田中のテトリス歴は30年以上。果たして、勝負の行方は…？ 追い込まれた谷口の必殺技も飛び出します！ プレイの様子は、TVerで。
スタジオでは、四天王がシリーズ最新作「マリオテニス フィーバー」をプレイ。今作から、新要素「フィーバーラケット」が追加され、ラケットも選べるように。そして、ラケットごとの必殺技「フィーバーショット」で相手を攻撃することも可能！
さらに、舘野、中嶋＆谷口と「ROBLOX」の大人気ゲームを3つプレイ！
しかし、途中で…
何やら不穏な空気に…(笑)。赤ちゃん舘野に何が起きたのか！？
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
【動画】櫻坂46谷口愛季 極上カレーで“赤ちゃん”化！？「マリオテニス フィーバー」「ROBLOX」をプレイ！
3月29日（日）は、ゲストに舘野忠臣（ネコニスズ）、中嶋優月、谷口愛季（共に櫻坂46）を迎えて「ROBLOX」をプレイ。
さらに四天王（有吉、タカトシ、田中）が、「マリオテニス フィーバー」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
今回は、ゲストの「赤ちゃん」こと舘野、櫻坂46・中嶋＆谷口と中央区銀座からスタート！ 「俺から見れば、全員赤ちゃんだな！」と大人な有吉(笑)。
トシが「赤ちゃん、知ってる？」と振ると、「（舘野が）しゃべり始めて“ハッ！”となりました。“あの人だ！”って…」と中嶋。舘野に「ママ〜」と甘えられた谷口は、「はい……」と、思わず視線をそらします(笑)。
みんなで、土鍋ごはんと甘辛ビーフカレーが人気の「一体感」へ。毎日行列ができる名店です。彩り豊かに並べられた野菜、炊きたての土鍋ごはんにテンションが上がる一行。
一口食べた有吉は…
中嶋もお米の美味しさに感動！ 「私、本当にお米にこだわりがあるタイプなんです。土鍋、嬉しいです！」とコメントします。「お肉もめっちゃやわらかい」と笑顔になる谷口。そして気になる、赤ちゃんの反応は…？
「（本当は）からいんだけど…」とどっちつかずの食リポ(笑)。
さらに有吉が、「そっちの赤ちゃんも美味しい？」と振ると、「こっちの赤ちゃんも美味しいですぅ」と谷口(笑)。貴重な谷口の赤ちゃんぶりは、ぜひTVerで！
ここで、谷口が得意な「テトリス」の話題に。「めちゃめちゃ得意で、99人で戦うゲームで1位を獲ったことがあります」（谷口）。
そこで谷口の実力を確かめるべく、番組のゲーム番長こと田中と「ぷよぷよ™テトリス®2」で対戦！ 谷口は「圧勝したいと思います！」と自信をのぞかせます。
一方、「ゲームボーイの白黒画面でやり込んだ」という田中のテトリス歴は30年以上。果たして、勝負の行方は…？ 追い込まれた谷口の必殺技も飛び出します！ プレイの様子は、TVerで。
スタジオでは、四天王がシリーズ最新作「マリオテニス フィーバー」をプレイ。今作から、新要素「フィーバーラケット」が追加され、ラケットも選べるように。そして、ラケットごとの必殺技「フィーバーショット」で相手を攻撃することも可能！
さらに、舘野、中嶋＆谷口と「ROBLOX」の大人気ゲームを3つプレイ！
しかし、途中で…
何やら不穏な空気に…(笑)。赤ちゃん舘野に何が起きたのか！？
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！