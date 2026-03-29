馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はシーキングザダイヤが勝ち、チャーチルダウンズＣの前身でもある２００４年のアーリントンＣを取り上げる。母は名牝シーキングザパール。のちに“最強の善戦マン”と言われる超良血馬の重賞初制覇だった。

驚くべき勝負根性で差し返した。シーキングザダイヤは直線でカリプソパンチにかわされかけたが、二枚腰を使ってもうひと伸び。半馬身差をつけてゴール板を駆け抜けた。「３連勝すべてが、一度並ばれてから伸びる競馬。まだ精神的に若いし、もっとよくなってくると思いますよ。母に追いついて、追い越してほしい」と母の主戦でもあった武豊は大きな期待を寄せた。

偉大な母の遺伝子を、初めて受け継いだストームキャット産駒がシーキングザダイヤだ。母譲りの潜在能力はＧ１級…誰もがそう期待していた。直線で並ばれながら突き放した前走のクロッカスＳは、逃げて上がり３ハロンを３３秒９でまとめたのだから後続はたまらない。「とにかく、見た目は母にそっくり。ガッといく（危ない）ところも似ていますが、プラスして力強さがある。明らかに“モノ”が違いますよ」と母も管理した森秀厩舎の今井助手。偉大な母の姿を重ね合わせた。

続くニュージーランドＴで４連勝を飾るも、大目標のＮＨＫマイルＣでは７着に敗れた。その後は果敢に欧州Ｇ１を転戦。結果が出ない中、陣営が選んだのが砂路線だった。これが奏功する。フェブラリーＳ、ＪＣダートはともに０５、０６年で２年連続、東京大賞典でも０５年に２着。Ｇ１では２着９回と最後までビッグタイトルに手が届かなかったが、地方交流を含む重賞５勝を挙げるなど存在感を発揮した。

シーキングザパールは１９９８年のモーリス・ド・ギース賞で、日本馬による初の欧州Ｇ１制覇を成し遂げた。数々の名馬を知る名手にとっても特別な存在だ。当然、その子供にも思い入れは強い。２００７年のフェブラリーＳでは詰めの甘さを指摘される点に対し、「いつも力を出しているから２着に来る。３着より立派じゃないですか」と相棒をかばう面も見せた。

２００７年の東京大賞典（６着）を最後に現役を引退。北海道新冠の優駿スタリオンステーションで種牡馬となった。