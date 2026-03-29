藤本万梨乃アナ、『Mr.サンデー』を卒業 宮根誠司のぶっこみにタジタジ「お話聞いたら、来週早々もう…」
昨年12月末でフジテレビを退社した藤本万梨乃アナウンサーが29日の放送をもって同局系情報番組『Mr.サンデー』（毎週日曜 後10：00）を卒業した。
【写真】思い出の地を振り返り…退社を報告したフジ藤本万梨乃アナ
番組の最後、MCの宮根誠司が「2年9ヶ月務めてくれました藤本アナウンサーが今日で卒業」と伝えると、藤本は「一週間の締めくくりの時間を皆さんと過ごすことができてすごく充実した2年9ヶ月でした」とコメント。そして「宮根さんともこんなに仲良れるとは思っていなかったので、お世話になりました！」とともに番組を支えた宮根に感謝の思いを口にした。
すると宮根は「お話聞いたら、来週早々もう…新しい仕事が入っているということで…呼んでください」とぶっちゃけ。これには藤本アナもタジタジの様子だった。
藤本アナは12月、自身のインスタグラムで12月末で同局の退社を発表するともに、『Mr.サンデー』についても「来年3月をもって卒業させていただきます」と説明していた。後任には、フジテレビアナウンサーの小室瑛莉子が新MCに就任することが伝えられている。
【写真】思い出の地を振り返り…退社を報告したフジ藤本万梨乃アナ
番組の最後、MCの宮根誠司が「2年9ヶ月務めてくれました藤本アナウンサーが今日で卒業」と伝えると、藤本は「一週間の締めくくりの時間を皆さんと過ごすことができてすごく充実した2年9ヶ月でした」とコメント。そして「宮根さんともこんなに仲良れるとは思っていなかったので、お世話になりました！」とともに番組を支えた宮根に感謝の思いを口にした。
藤本アナは12月、自身のインスタグラムで12月末で同局の退社を発表するともに、『Mr.サンデー』についても「来年3月をもって卒業させていただきます」と説明していた。後任には、フジテレビアナウンサーの小室瑛莉子が新MCに就任することが伝えられている。