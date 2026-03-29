３人組バンドのＢＥＧＩＮが２９日、沖縄・石垣市の石垣市民会館で昨年から続くデビュー３５周年を記念した「さにしゃんサンゴＳＨＯＷ！！」〜３５年目の音楽旅団ツアー〜のファイナル公演を行った。

ファイナル公演ではＢＥＧＩＮの代表曲である「島人ぬ宝」「三線の花」や最新曲「太陽」「なんくる君であれ」などが披露され、３５周年の集大成ともいえる楽曲の数々で地元・石垣島に集まった観客を魅了した。

全国３５公演にわたって開催された今ツアーでは、延べ５万人を動員。ライブ終盤のＭＣでは比嘉栄昇が「『島人ぬ宝』、『涙そうそう』とか、たぶん僕たちの命よりも長く残っていくと思うと、責任の重さを感じるし、たくさんの先輩の方々をはじめ、皆さんに本当に感謝をしています」とファンへ思いを語った。

島袋優は「４０年ぐらい前に石垣島を離れて、この３６年間もメンバー３人でこうやって音楽を続けてくれると全く想像できてなかったです。本当に皆さん、ありがとう！」と話し、上地等は「３５周年を記念した長い全国ツアー、大きなけがや事故もなく、最後まで乗り切れたこと、何よりツアーファイナルの地が石垣ということを本当にうれしく思います」とメンバーそれぞれが、これまでの歩みを振り返りつつ感謝の言葉を並べた。