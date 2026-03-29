沖縄県石垣島出身の男性3人組「BEGIN」が29日、石垣市民会館で、デビュー35周年記念ツアー「さにしゃんサンゴ SHOW！！ 〜35年目の音楽旅団ツアー〜」の最終公演を行い、大盛況のうちに幕を閉じた。

本ツアーは、昨年9月の東京・かつしかシンフォニーヒルズ公演を皮切りに、全国各地をかけ巡る全35公演のホールコンサートとして開催。節目の年にふさわしく、BEGINのこれまでの歩みと音楽的現在地を、全国のファンへ感謝と共に届けるツアーとして展開され、延べ5万人を動員した。

ツアーファイナルの地となったのは、メンバーの故郷である石垣島。28、29日の2日間にわたり開催された本公演には、地元ファンに加え、全国各地からこの瞬間を見届けようと多くのファンが集まり、会場は超満員の観客で埋め尽くされた。

ステージでは、誰もが知る「島人ぬ宝」「三線の花」や最新楽曲「太陽」「なんくる君であれ」など、集大成ともいえる幅広い楽曲で観客を魅了し、心を震わせた。

ツアーファイナルの模様は、生中継で全国の映画館にて初のライブ・ビューイングで上映され、石垣島の熱気はリアルタイムで全国に広がり、物理的な距離を超えて全国のファンの胸に深く刻み込まれた。

また、ライブ終盤のMCで比嘉栄昇は「『島人ぬ宝』、『涙そうそう』とか、たぶん僕たちの命よりも長く残っていくと思うと、責任の重さを感じるし、たくさんの先輩の方々をはじめ、皆さんに本当に感謝をしています」とコメント。島袋優は「40年ぐらい前に石垣島を離れて、この36年間もメンバー3人でこうやって音楽続けてくれると全く想像できてなかったです。本当に皆さん、ありがとう！」と感謝。上地等は「35周年を記念した長い全国ツアー、大きな怪我や事故もなく、最後まで乗り切れたこと、何よりツアーファイナルの地が石垣ということを本当に嬉しく思います」と喜びを伝えた。